No aplica a Puerto Rico decisión del Supremo federal sobre mandato de vacunación, dice el gobernador

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este viernes en declaraciones escritas que la decisión del Tribunal Supremo federal que impide el mandato de vacunación a empresas con al menos 100 empleados, no aplica a Puerto Rico.

Aquí sus declaraciones:

"Las decisiones dictaminadas ayer por el Tribunal Supremo Federal no afectan los mandatos de vacunación en Puerto Rico emitidos por medio de las órdenes ejecutivas. Al contrario, estas se mantienen en todo vigor.

En particular, la decisión del Tribunal Supremo Federal revocando el mandato de vacunación contra el COVID-19 de la Occupational Safety and Health Administration (“OSHA”) solo concluyó que el estatuto habilitador de esa agencia federal no le confería autoridad para requerir un mandato de vacunación contra el COVID-19. En cambio, en Puerto Rico estatutos como la “Ley del Departamento de Seguridad de Puerto Rico” y la “Ley Orgánica del Departamento de Salud”, expresamente confieren al Gobierno de Puerto Rico la facultad para emitir distintas medidas y órdenes para atender un estado de emergencia y una situación de salud pública como es una pandemia. Esto incluye los mandatos de vacunación a distintos sectores de la población. Por otro lado, la segunda determinación del Tribunal Supremo Federal validó la autoridad del secretario de Salud federal para emitir un mandato de vacunación de COVID-19 a los empleados de salud en las facilidades participantes de Medicare y Medicaid, sujeto únicamente a excepciones por razones médicas y religiosas.

Esa decisión refuerza nuestros mandatos de vacunación, al validar un esquema similar. Es decir, un mandato de vacunación que permite las excepciones médicas y religiosas. La decisión del Tribunal Supremo Federal reconoció la información científica en la que se fundamentó el mandato, que la vacuna es un medio adecuado para evitar el contagio y la transmisión del virus, la razonabilidad de la medida, entre otros asuntos importantes de estos mandatos. Ante ello, continuamos enfocados en atender adecuadamente la emergencia e implementando las medidas necesarias para combatir esta pandemia de COVID-19."

Muchas grandes corporaciones guardaron silencio sobre el fallo del jueves del tribunal superior de bloquear el requisito de que los trabajadores de las empresas con al menos 100 empleados estén completamente vacunados o se hagan pruebas regulares de COVID-19 y usen una mascarilla en el trabajo.