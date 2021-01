Gobernador anticipa el inicio de las clases presenciales en las escuelas públicas en marzo

El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes en entrevista radial que anticipa que las clases presenciales en las escuelas públicas de Puerto Rico puedan reiniciar de manera parcial en marzo, una vez estén vacunados contra el Covid-19 los maestros y el personal no docente que labora en los planteles, lo que espera que ocurra en febrero.

Pierluisi dijo en entrevista radial por WKAQ 580 que el inicio de las “clases presenciales, al menos parcialmente, es indispensable” y que la interacción de manera física entre los estudiantes y los educadores es vital.

Por su parte el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, dijo en entrevista radial con esa emisora que para reiniciar las clases presenciales “hay que comenzar a vacunar a los maestros, que son como 30,000, más los empleados no docentes. Esto es algo que es bien importante que lo vayamos viendo desde ahora. Da pena ver un estudiante no interactuando en las escuelas”, y explicó que hay investigaciones que encuentran depresión entre los alumnos por no asistir a los planteles.

Además, asegura que retomar las clases presenciales tanto en escuelas públicas como privadas es una de las prioridades del nuevo gobierno.

“Nosotros tenemos que tener un plan” (para los padres que vayan a enviar los hijos en las escuelas). Mellado López indicó que pudiera atenderse al 50 por ciento de los estudiantes un día y 50 por ciento otro día, “con los maestros ya vacunados, empleados no docentes ya vacunados. Yo creo que lo podemos lograr. Y yo entiendo que en la medida en que vayamos vacunando a todo el mundo (al personal escolar) vamos a tener esta realidad. Pero tiene que ser como una meta bien puntual”, afirmó el secretario de Salud.

