Gobernador anunciará hoy nueva Orden Ejecutiva por COVID-19

El gobernador Pedro Pierluisi dijo este martes en Hoy Día Puerto Rico que anunciará durante la tarde la nueva Orden Ejecutiva por el COVID-19.

El mandatario adelantó que es posible la implementación de cambios en la orden, aunque precisó que no serán dramáticos.

“Aunque han bajado significativamente las hospitalizaciones y la tasa de positividad también, no hemos ganado esta batalla. Tenemos que seguir vacunándonos. Voy a seguir con algunas restricciones, sobre todo con negocios que no exigen a las personas que acuden a sus comercios que estén vacunadas. Si cambio algo, no va a ser dramático”, sostuvo el gobernador.

Añadió que su equipo de trabajo revisa las estadísticas para entonces realizar el anuncio.

El Departamento de Salud reportó este martes una muerte adicional y 108 hospitalizaciones por el virus. La tasa de positividad -que llegó a alcanzar hasta un 11% en agosto- bajó a 2.8%.