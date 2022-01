Gobernador asegura no existen planes para cerrar escuelas públicas

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este martes a Telemundo que no existen planes para cerrar escuelas públicas, sino que su meta es identificar planteles que presenten daños estructurales para que sean reconstruidos.

“El compromiso mío es reparar todas las escuelas que tengan defectos estructurales como las columnas cortas. Y de igual manera, si hay alguna que está totalmente comprometida que no se puede reparar, pues construir una nueva escuela que la reemplace", indicó el gobernador a Hoy Día Puerto Rico.

"No se preocupen por cierres, porque eso no es lo que yo voy a hacer, no lo he autorizado. Aquí no van a haber cierre por menos matricula, nada de eso está vislumbrado", añadió.

Señaló que la única circunstancia que llevaría al cierre de una escuela es si un ingeniero determina que el plantel no es seguro. Además, aseguró que espera que aumente el número de escuelas especializadas en arte, deportes, ciencias, matemáticas, etc.

Filtran documento que establece el supuesto plan. El secretario de Educación asegura que no se contempla clausurar planteles.

AUMENTO DE SALARIO A MAESTROS

Sobre el aumento de salario a los maestros, el primer mandatario dijo que lo ve viable , pero aclaró que no está en sus manos, sino en las de la Junta de Control Fiscal (JCF).

“No me gusta estar prometiendo lo que no puedo cumplir. La pregunta va a ser hasta qué monto la Junta de Supervisión Fiscal da paso. Yo estoy reclamando un aumento para todos los servidores públicos incluyendo, en primer lugar, nuestros maestros. Admito que la Junta es quien aprueba presupuesto. La Junta es la que certifica el plan fiscal. Y hay cosas aquí que están fuera de mi control, pero sigo dando la batalla. Es crucial que los maestros estén debidamente compensados”, expresó Pierluisi.