Gobernador asegura que no hay lentitud en la renovación del servicio eléctrico

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia insistió este lunes, que los trabajos de renovación del sistema eléctrico están encaminados y no atrasados como se percibe.

“Esto no es como que vamos a cambiar todas las líneas de una vez, habría entonces un apagón en todo Puerto Rico. Entiendan que esto es una cosa muy seria. Esto no es venir a aquí y para que suene bonito para las radas decir que no se preocupen que en dos meses vamos a cambiar todo el sistema. Si hacemos eso estaríamos apagados por dos meses. Esto va a tomar años, pero se va a hacer consecuentemente”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Pierluisi realizó una conferencia de prensa junto al coordinador general de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), José Baquero; el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), Manuel Alejandro José Laboy Rivera; el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón; y la vicepresidenta sénior de Ingeniería, Gestión de Activos y Programas de Capital de LUMA Energy, la doctora Shay Bahramirad, en donde dieron un resumen de los quince proyectos aprobados por FEMA de generación y distribución de Energía Eléctrica.

De acuerdo al gobernador, fueron los altos directivos del gobierno de los Estados Unidos quienes ordenaron la reunión e hizo mención de algunos como el secretario de Seguridad Nacional y Alejandro Mayorkas y la administradora de FEMA, Deanne Criswell.

Por otro lado, el mandatario rechazó que el proceso haya tardado cinco años, pues aseguró que, desde el paso del huracán María, contaron con proyectos de emergencias.

De los quince proyectos aprobados, hay 21 que están en proceso y, según el gobernador, se supone que de ahora en adelante se vea una mayor agilidad en el proceso de completar los 180 proyectos que todavía no han culminado el trámite.

“Aquí no hay tolerancia para distracciones. Aquí estamos todos trabajando en equipo. Y van a seguir viendo, de cuándo en cuándo, actualizaciones”, expresó Pierluisi Urrutia.