Gobernador convierte en ley varias medidas legislativas relacionadas al sector de la salud

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó 22 piezas legislativas incluyendo varias medidas relacionadas con el sector de la salud, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otras de índole comunitario.

En temas de salud, el primer ejecutivo dio paso al Proyecto del Senado 758 que enmienda varias leyes enfocadas en economía, seguridad y educación para suprimir el lenguaje alusivo a ‘retardación mental’ y sustituirlo por el ‘diagnóstico del desarrollo intelectual’. También, el Proyecto del Senado 636 establece la Carta de Derechos y Responsabilidades de las personas que viven con la condición de diabetes y cuyas disposiciones aplicarán a todas las instalaciones y servicios médico-hospitalarios, profesionales de la salud y aseguradoras, planes de servicios y cuidado de la salud.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Igualmente, la Resolución Conjunta del Senado 160 ordena al Departamento de Salud, enmendar el Reglamento 9184, conocido como el “Reglamento para la Construcción, Operación, Mantenimiento y Licenciamiento de los Hospitales en Puerto Rico”, a los fines de requerir a profesionales de la enfermería que rinden servicios directos de salud en salas de emergencia, en hospitales o nivel primario que cuenten con tres horas crédito, por término, de educación continua sobre aspectos relacionados a la violencia y abuso sexual. Tras la firma de esta medida, el Departamento de Salud, en coordinación con el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV), el Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico y la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, preparará un Plan de Trabajo para lograr que en todas las salas de emergencia dentro de los hospitales en Puerto Rico tengan personal con la Certificación "Sexual Assault Nurse Examiner" (SANE).

Tras la firma del Proyecto del Senado 576, se enmienda el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, con el fin de establecer una excepción adicional relacionada a los procedimientos de compra para investigaciones académicas llevadas a cabo en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Según certificó la propia UPR durante el proceso de vistas legislativas, de esta forma, y debido a la naturaleza de los estudios y trabajos que se realizan en los diversos recintos y dependencias de la universidad del Estado, se agilizarían los procesos de compra y mejorarían la efectividad de las investigaciones.

Realizaron una visita ocular.

Sobre este proyecto, aprobado de manera unánime, el Departamento de Justicia no halló impedimento legal para su firma mientras que la Oficina del Contralor expresó no tener objeción a la misma. Además, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) expresó que la medida no tiene impacto fiscal ni es inconsistente con el Plan Fiscal del Gobierno.

De otra parte, el Proyecto del Senado 804 enmienda el Artículo 2.05 de la Ley 4-2022, conocida como “Ley del Fondo de Becas para Mitigar el Alza en Matrículas del Plan Fiscal”, a los fines de variar la fecha límite -que se establece como en o antes del 30 de septiembre- para la elaboración y entrega del reporte anual suscrito por el Comité Interno de Supervisión, Manejo y Desembolso del Programa de Becas para Mitigar el Alza en Matrículas del Plan Fiscal.

Por otro lado, el primer ejecutivo firmó el Proyecto del Senado 568 que declara el 1 de septiembre de cada año como el “Día de la Concientización del Cáncer de Próstata’ y con el Proyecto del Senado 513 establece el 6 de septiembre como el ‘Día de la Concienciación sobre el Daltonismo en Puerto Rico’. El Proyecto del Senado 872 proclama el primer domingo del mes de mayo como el “Día Nacional del Mundillo Puertorriqueño” y el Proyecto del Senado 904 hace lo propio al destinar el 26 de octubre como el “Día de la Mentoría.

Mientras, con el Proyecto del Senado 768 declaró el mes de noviembre de cada año como el ‘Mes de los Cuidadores’ y con el Proyecto del Senado 614, autorizó que el 29 de septiembre de cada año sea el Día Nacional para la Conciencia de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.

De igual forma, destinó que el mes de octubre de cada año sea el ‘Mes del Profesional del Trabajo Social’ según establecido en el Proyecto del Senado 597 y también firmó el Proyecto del Senado 683 que crea la ‘Ley para Reconocer la Profesión del Trabajo Social como un Servicio Prioritario en Situaciones de Emergencia’. Igualmente, aprobó el Proyecto del Senado 672 para declarar el cuarto miércoles del mes de noviembre de cada año como el “Miércoles Naranja”.

Tuvo que ser cerrado para reconstruirlo.

Tras su firma, la Resolución Conjunta del Senado 257 designa la Carretera PR-385 con el nombre de Ivelisse Echevarría Echevarría, destacada deportista puertorriqueña, conocida por sus logros tanto en el softball como en el deporte de pista y campo. Echevarría fue la primera mujer abanderada de la delegación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Atlanta del 1996; además, tiene una extensa carrera deportiva en la que representó a Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y varias Copas Mundiales.

Igualmente, la Resolución Conjunta del Senado 362 designa la marginal ubicada en la Carr. Núm. 3, Esq. Carr. Núm. 955, en el sector Juan González en Río Grande con el nombre de Juan García Resto, quien es conocido por establecer las instalaciones de la “Paseadora de Río Grande”. Esta atracción, inaugurada en la década de los 80, ofrece un paseo en lancha por el río Espíritu Santo, creando un punto turístico importante para el sector. Además, la Resolución Conjunta del Senado 6 designa la Plaza del Mercado de Añasco como “Plaza del Mercado Alfonso Vélez Iturrino “El Fuá”, quien desde la década del 1960 ha grabado más de 500 canciones con las cuales ha llevado el nombre y la cultura de Puerto Rico por todo Estados Unidos.

En otros temas, el gobernador firmó la Resolución Conjunta del Senado 225 para evaluar la transferencia de la Escuela Agustín Fernández Colón al municipio de Cayey, con el fin de establecer un proyecto deportivo que beneficie a la comunidad, así como la Resolución Conjunta del Senado 226 que ordena la evaluación de transferir a dicho municipio las instalaciones de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz para el desarrollo de proyectos comunitarios. Del mismo modo, firmó la Resolución Conjunta del Senado 78 para evaluar la transferencia o arrendamiento de los terrenos e instalaciones que albergan la antigua Escuela Luis Muñoz Rivera, también al municipio de Cayey.

Finalmente, el gobernador Pierluisi firmó la Resolución Conjunta del Senado 144 ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas la transferencia de la titularidad del terreno y la estructura de la antigua Escuela Elemental Benjamín Corchado Juarbe al municipio de Isabela y la Resolución Conjunta del Senado 11 ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales evaluar el traspaso del Balneario Cerro Gordo al municipio de Vega Alta.