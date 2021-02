Gobernador defiende vehemente nombramiento de subsecretario de Educación

Como “bochinches” y “motivos político partidistas”, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia catalogó el miércoles, los “ataques” que ha recibido el excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez tras ser nombrado como subsecretario del Departamento de Educación.

“¿Quién es el que está diciendo lo que se está reportando? Si es que ni tan siquiera se identifican. ¿Cuándo ocurrió? Esto parece, lo que parece es, otra vez, es una agenda. Es un bochinche y yo no me presto para bochinches. A mí me gusta actuar con mucha seriedad. Y no es cuestión de querellas, es que cuando uno señala algo, lo tiene que señalar con nombre, apellido y con fecha. No meramente una agenda ahí que se le ve la costura”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Voy a decir esto con el mayor respeto, pero lo tengo que decir. Aquí de lo que estamos hablando es de un funcionario de carrera del Departamento de Educación que le ha dedicado más 20 años de su vida a ese departamento. No existe querella alguna mientras estuvo en el departamento en su contra. Por motivo alguno. Que ahora vengan algunos a estar levantando supuestas acusaciones o alegaciones, yo lo que voy a decir es, para mí se cae de la mata, no hay coincidencias en la vida. Lo que hay es que hay motivos político partidistas para atacarlo a él. El hecho de que haya sido comisionado electoral de un partido no lo inhabilita cuando es un funcionario de carrera de ese propio departamento”, sostuvo.

Asegura que es víctima de un ataque y que no existe ninguna querella.

En cuanto a reservas presentadas por legisladores en cuanto al nombramiento de Elba Aponte Santos para dirigir el Departamento de Educación, el gobernador pidió que se le dé el debido proceso.

“Hay un proceso de confirmación que hay que respetar. Vi un senador que se expresó. Eso es uno de 51 senadores y senadoras. Que el proceso fluya, que le den su debido proceso, que la escuchen, que le den una vista pública para que ella defienda sus méritos. Por que sí, así yo he hecho en cada uno de mis nombramientos”, expuso.

