Gobernador dice no hará cambios en la Orden Ejecutiva del COVID-19

El gobernador Pedro Pierluisi, dejó establecido este lunes, que no hará cambios la Orden Ejecutiva relacionada al COVID-19 que comenzó el día 15 de marzo y se extiende hasta el 11 de abril, a pesar de un aumento en las hospitalizaciones y el número de contagiados por COVID-19 al indicar que los hospitales no están comprometidos.

“Los hospitales no están comprometidos. Si lo ponemos en el debido contexto, en el punto más alto del impacto de la pandemia, más de 600 cuartos de hospital estaban ocupados por pacientes de COVID-19. Ahora básicamente es una tercera parte de los cuartos de hospital que estuvieron ocupados en el momento de mayor auge de la pandemia. Sí hemos notado alza en contagios y en el uso de hospitales, particularmente por parte de personas que tienen condiciones crónicas, lo vamos a seguir monitoreando. Pero esta orden ejecutiva que está en curso, a propósito, cuando la emití, la emití para que expirara luego del periodo de Semana Santa”, dijo Pierluisi a preguntas de la prensa.

Salud anuncia una vacunación masiva. Mientras, se mantienen "en alerta" por aumento en hospitalizaciones.

No obstante, el primer ejecutivo recalcó que de surgir algún cambio extraordinario con relación a los números registrados por contagios y/o hospitalizaciones puede revertir lo establecido en la Orden Ejecutiva vigente.

Lee aquí: En aumento | Unas 203 personas están hospitalizadas por COVID-19 este lunes

“Ya estaba totalmente vislumbrado el mantener esta orden hasta el 11 de abril y así seguirá. Pero como siempre he dicho, si de un día para otro ocurriera algo extraordinario uno siempre puede revertir algunas de las flexibilizaciones, pero realmente la información que me llega es que los contagios siguen viniendo de actividades familiares. Por eso es tan importante que el pueblo coopere, que no haya aglomeraciones, incluyendo actividades sociales familiares. De ahí es que están viniendo los contagios”, indicó el gobernador Pedro Pierluisi durante una conferencia de prensa en la que anunció el plan de seguridad para Semana Santa.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.