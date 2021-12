Gobernador dice que “El Cano” tronchó su futuro

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia reaccionó el miércoles ante la renuncia de Félix “el Cano” Delgado Montalvo como alcalde de Cataño y aseguró que él “ha tronchado su futuro”.

“Es extremadamente lamentable. Ya sabremos los detalles. Tomó la decisión de renunciar, tengo que pensar que es la decisión correcta. Tiene que ser que aquí van a haber mayores consecuencias por su conducta, la que fuera, hay muchas especulaciones y rumores y yo no voy a entrar en eso de qué hizo o no hizo. Eso lo vamos a saber porque la verdad siempre florece. Pero yo digo, qué cosa que sigan pasando estas situaciones, o sea, ¡ya basta! Y eso no tiene que ver con partidos, si nos dejamos llevar por lo que ha salido en los medios, pues hay la posibilidad de situaciones similares con alcaldes y alcaldesas de ambos partidos principales en Puerto Rico, así que, es más bien conducta individual de falta de valores”, dijo Pierluisi Urrutia en entrevista radial (WKAQ 580).

Cuestionado sobre si conoce algo en relación a los exalcaldes Noé Marcano y Javier Carrasquillo, de Naguabo y Cidra, respectivamente, Pierluisi Urrutia aseguró desconocer sobre investigaciones. “No tengo información alguna de conducta impropia de ninguno de los dos. Y si surge, estate claro que aquí el estándar es bien alto, la vara es alta, yo no quiero ni tan siquiera la apariencia de conducta irregular de parte de ningún funcionario del gobierno. En eso no voy a tener tolerancia, el pueblo exige transparencia y prudencia en el uso de fondos públicos”.

“Quien sea que esté en mi administración e incurre en conducta impropia va a tener sus días contados en la misma. O sea, inmediatamente tiene que abandonar el puesto que ocupa porque afecta la imagen del gobierno, la efectividad de la administración. En ese tema, cero tolerancia”, dijo el gobernador al asegurar que le preguntó a ambos funcionarios y alegó que “lo que indica es que aquí no hay nada impropio, por la información que tengo es que está muy tranquilo, no hay nada de qué preocuparse y en el caso de Noé Marcano, la información que me llega es similar”.

Sobre el abogado Oscar Santamaría, fundador de la compañía Waste Collection en 2012, el gobernador dijo: “es abogado, lo conozco como tal. Siempre se ha identificado con el Partido Nuevo Progresista, eso es así y me consta que ha asesorado a miembros de la Asamblea Legislativa, así como alcaldes y alcaldesas. Si incurrió en conducta impropia pues que se abstenga a las consecuencias. Es tan sencillo como eso. La ley tiene que aplicarles a todos por igual”.

Nombrarían a Gabriel Sicardó como vicealcalde.

En cuanto al “Cano” Delgado dijo: “A todas luces aquí ha tronchado su futuro. Está pidiéndole perdón a sus familiares, a sus constituyentes, a los residentes de Cataño. ¡Qué barbaridad! Después que fue reelecto con un porcentaje nunca antes visto, o sea, ¿por qué? Eso no debe suceder. Eso es terrible, terrible”, dijo Pierluisi.

Mencionó que se encargará de que se escoja mediante un plazo de 30 días un nuevo alcalde para Cataño.

Félix Delgado Montalvo presentó su renuncia en la noche del martes ante la Legislatura Municipal. Precisamente, ayer se confirmó al abogado Gabriel Sicardó Ocasio como vice alcalde.

Por su parte, el director ejecutivo de ACAA, Noé Marcano Rivera dijo en declaraciones escritas que: “A través de los medios de comunicación ha trascendido información en la que se menciona a Naguabo como uno de los municipios en alegada investigación por fuentes anónimas o no oficiales. Respecto a ese tema, quiero dejar establecido que hasta el momento no he recibido ninguna información de fuentes oficiales, por lo que no estaré emitiendo ningún comentario al respecto. Continuamos trabajando con los proyectos que tenemos en agenda para adelantar los objetivos trazados en la Corporación. De surgir información de fuentes oficiales, estaremos en la mejor disposición de emitir declaraciones al respecto”.