Gobernador dice que se allanará al presupuesto recomendado por la Junta

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el lunes que se allanará al presupuesto que quiere aprobar la Junta de Control Fiscal (JCF) con una reducción de $100 millones, luego de que el organismo le enviara una carta indicándole que se excedía.

“Había una diferencia de como 100 millones por la forma y manera en que la Junta estimó que vamos a beneficiarnos de los fondos federales adicionales bajo el programa de Medicaid. Mi inclinación es ajustarnos al monto total del presupuesto que la Junta quiere aprobar, pero esa decisión no se va a tomar hasta entrado el día. O sea, porque estamos deliberando las diferentes alternativas que tenemos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Si cambiamos el monto total pues esa va a ser un área de divergencia. Si no lo cambiamos pues entonces sí puede ocurrir que en algunas de las solicitudes de presupuesto hagamos un ajuste y en otras no. En unas que yo no voy a hacer ajustes es en la que tiene que ver con los aumentos salariales para el Instituto, estoy haciendo el compromiso aquí. Así que, se lo hacen saber a Juan Carlos Blanco el director del OGP. Ese va, ese yo voy a insistir en que va”, añadió.

La pasada semana el ente federal creado bajo la Ley Promesa informó que el presupuesto presentado por el ejecutivo tiene unos $100 millones por encima del presupuesto recomendado.