Gobernador entiende que no tiene otros primos con contratos en el gobierno

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el martes que no habló sobre los vínculos de sus primos, Eduardo y Walter Pierluisi, en sus campañas políticas porque no se lo habían preguntado.

“Primero que nada, eso de que yo me distancié salió de un titular y no es correcto. Cuando a mi me abordaron sobre este tema, acababa de ocurrir el allanamiento o algo parecido en la residencia del primo mío, Eduardo (Pierluisi) y todo lo que yo hice fue decir cuál era el parentesco y de allá para acá, han surgido múltiples reportajes. Esto no es cuestión de yo distanciarme, lo único que yo conozco de esto es lo que los propios medios han reportado”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado sobre por qué no había expresado el rol de sus primos en sus campañas, Pierluisi Urrutia contestó: “eso es de conocimiento público y todo el mundo sabe quién está en mi estructura de campaña. Siempre han colaborado. Son parientes míos. Siempre han colaborado en mis campañas, eso es de conocimiento público. Eso no es nuevo”.

Según el abogado Osvaldo Carlo, investigan a la corporación de Walter Pierluisi por asuntos de contratación.

“Lo único que me preguntaron sobre el allanamiento y el parentesco y yo indiqué cuál era el parentesco y que no tenía conocimiento del asunto”, abundó.

A preguntas de si hay otros primos que tengan contratos en el gobierno, el mandatario contestó que: “La familia es numerosa, pero que yo sepa, es Walter Pierluisi el que tiene esta empresa que tiene contratos de toda la vida con la Administración de Residenciales Públicos. Que yo sepa es lo único que puedo decir”.

El gobernador insistió en que confía que su primo conoce las leyes y reglamentos para administrar los fondos federales de lo que llega por concepto de la Administración de los Residenciales Públicos. Entiende, además, que su primo tiene otros contratos con varios municipios.

"Me sorprendió", dijo la comisionada residente sobre el allanamiento federal.