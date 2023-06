Gobernador favorece extensión del Tren Urbano

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el lunes que favorece que se extienda el Tren Urbano hasta el Distrito de Convenciones en Santurce, pero que no le correspone a él tomar la determinación final.

“Voy a hacer lo más recatado posible, porque son decisiones que se tienen que tomar a base de toda la información que reciba en este caso ATI, la Administración de Transportación Integrada. Entonces y ahora precisamente va a haber un proceso de participación ciudadana y tenemos que escuchar los reclamos de todos los que estén interesados. De igual manera, la aportación que puedan darnos expertos en la materia de la transportación colectiva. Yo favorezco el que se extienda el tren urbano”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Pienso que, las dos alternativas que mencionan, decir tren liviano y autobuses modernos eléctricos son las que están sobre la mesa. Lo importante es que está transportación adicional, é de la manera más costo efectiva posible para aprovechar al máximo los fondos federales que tenemos. a nuestra disposición. Estamos aprovechando una oportunidad, ahora hay fondos federales como no lo había antes, para precisamente, hacer que este proyecto sea considerado”, añadió.

“Y, como se ha reportado ya, pudiera haber una segunda extensión que llevaría está transportación colectiva hasta el área de Puerta de Tierra, en el Viejo San Juan, particularmente en las áreas cercanas a los muelles. Así que eso, en principio también lo veo con buenos ojos. Lo que pasa es que todo esto hay que estudiarlo. Hay que hay que ver la disponibilidad de fondos federales que tenemos. Pero eso es lo que te puedo decir. No estoy tomando una decisión en este momento, porque me parece que sería prematura y no apropiada, porque realmente el ente que debe estar tomando esta decisión es ATI. Luego de consultar a quien tenga que consultar y estaremos informando al pueblo debidamente sobre el sobre el tema en el proceso”, sostuvo.

Sobre llevarlo a otras rutas como Caguas y Carolina o inclusive a Ceiba, el gobernador expresó que no se descarta. No obstante, la prioridad es aumentar las rutas disponibles en la zona metropolitana de San Juan, con un operador privado.

“Lo que estoy viendo es que está aumentando el patrocinio de tanto el tren urbano como de los mismos autobuses que tenemos en el área metro y eso me complace. La importante es que eso siga aumentando. Porque transportación colectiva es buena por diversas razones, desde el mismo ambiente hasta congestión vehicular y la misma comodidad de nuestra ciudadanía, incluyendo personas de mayor edad como estudiante, entre otros”, finalizó.