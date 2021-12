Nueva orden ejecutiva: requerida una prueba negativa para entrar a eventos masivos

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó hoy la Orden Ejecutiva 2021-080 para que en todos los establecimientos cerrados o abiertos que lleven a cabo actividades multitudinarias —entiéndase, teatros, anfiteatros, estadios, coliseos, centros de convenciones y de actividades— y cualquier otro local en el que se celebren actividades que propicien la aglomeración de personas deberán requerir que todo aquel que asista a dicha actividad esté completamente vacunado y además que presente prueba negativa (PCR o antígenos) realizada 48 horas o menos antes del evento. La orden entrará en vigor este próximo miércoles 22 de diciembre.

Del mismo modo, la Orden Ejecutiva establece que toda actividad multitudinaria en el exterior —que no sea anfiteatro, estadio, centro de actividades o cualquier otro local abierto— y que propicie la aglomeración de 500 personas o más deberá coordinar con el Departamento de Salud para establecer el protocolo a seguir para garantizar que la actividad sea segura para la salud de todos los presentes. Esto incluye el que sea requisito la utilización de la mascarilla durante toda la actividad y determinar si es adecuado la presencia de niños menores de cinco años.

En un día, casi tres mil casos. Expertos hacen llamado a continuar con las medidas de seguridad en medio del acelerado repunte.

“Como siempre he dicho, estoy sumamente pendiente a las estadísticas diarias relacionadas a la pandemia del COVID-19, en constante comunicación con el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado y atento a las recomendaciones de expertos en este tema. Puerto Rico ha sido ejemplo nacional y mundial en cuanto a la vacunación, y en el cumplimiento de las medidas para contrarrestar esta pandemia y no podemos bajar la guardia”, sostuvo el gobernador Pierluisi.

Añadió que con la llegada de la variante ómicron y el aumento en la tasa de positividad se requiere establecer medidas dirigidas a disminuir los contagios. “Es por esto que, ante la tendencia registrada en los últimos días, estoy firmando esta nueva orden ejecutiva que entrará en vigor el miércoles y reitero que continuaré vigilante y atento a las estadísticas y recomendaciones para establecer nuevas medidas, de ser necesario”, expresó el primer ejecutivo.

De paso, Pierluisi exhortó a toda persona que aún no se haya vacunado o que aún no se haya administrado la dosis de refuerzo contra el COVID-19, a que así lo haga. “Ya está disponible la vacuna para menores de 5 años en adelante, así como la tercera dosis para los adultos. La vacunación sigue siendo la solución para reducir los contagios, hospitalizaciones y evitar los fallecimientos. Se ha demostrado la efectividad de la tercera dosis para quienes ya recibieron dos dosis de Pfizer y Moderna y del refuerzo para aquellos que se pusieron la vacuna Janssen, por lo que reitero a todos la importancia de ponerse las tres dosis o el refuerzo para una mayor defensa contra el COVID-19. El Departamento de Salud continuará llevando a cabo actividades de realización de pruebas para detección del virus, así como eventos de vacunación”.

Finalmente, la Orden Ejecutiva expresa que en las actividades multitudinarias en el exterior —que no sea anfiteatro, estadio, centro de actividades o cualquier otro local abierto— que propicien la aglomeración de menos de 500 personas no será necesario coordinar previamente con el Departamento de Salud para establecer el protocolo, pero se requerirá a todos sus visitantes la utilización de mascarillas en todo momento. No obstante, en estas actividades el Departamento de Salud estará facultado de requerir cualquier protocolo en particular, cuando así lo entienda necesario, para garantizar la salud de todos los presentes.

Actualmente se requiere el uso de mascarillas en espacios interiores. De igual forma, y por mandato de orden ejecutiva en los restaurantes, en las tiendas y mayoría de los lugares se requiere prueba de vacunación o se limita el aforo a un 50 por ciento.