Gobernador firmará el presupuesto, aunque confiesa cedió “por el bien de Puerto Rico”

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el martes, que “cedió por el bien de Puerto Rico” en su intención de firmar el presupuesto, aunque dijo esperaba un monto mayor.

“Me veo bien inclinado a firmarlo. Mi equipo de trabajo está revisando línea por línea la resolución de presupuesto, pero me veo inclinado a firmarlo para hacer un frente común ante la Junta y que la Junta lo avale. Es bueno, que la Junta apruebe el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y eso ocurriría si yo lo firmo porque estaríamos alineados Cámara, Senado y el gobernador. Esa es mi meta”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Me alegro de que eliminaron del presupuesto unas trabas burocráticas y unas limitaciones que no se habían visto para el gobernador en épocas recientes, si no por siempre. Impedían que OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) hiciera su labor, y eso estaba demás y lo quitaron. La Junta pidió que lo quitaran y lo quitaron y me alegro”, añadió.

Por otro lado, el mandatario dijo que se integró la cantidad de $750 mil para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, “y la Junta aparentemente le dio paso”, dijo Pierluisi Urrutia.

“Yo hubiese querido un presupuesto mayor, pero he cedido por el bien de Puerto Rico para que a la Junta le llegue un presupuesto avalado por la Asamblea Legislativa y el gobernador”, expuso.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.