Gobernador informará esta noche si empleados públicos se reportarán mañana

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia informará en el informe de la noche del martes si los empleados públicos no esenciales tendrán que presentarse a sus puestos de trabajo.

“Dada la incertidumbre del efecto de las lluvias que estoy mencionando, lo que vamos a hacer más tarde en la noche es que le estaremos informando a los empleados públicos si deben o no reportarse a sus trabajos. Particularmente, en aquellos que residen en aquellos pueblos que van a estar más impactados. No anticipo que aquí vamos a estar diciéndoles a todos los empleados públicos que no vengan a trabajar en el día de mañana. Salvo a aquellos que residen en aquellos pueblos que confirmemos que están siendo impactados con las lluvias intensas”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Además, ofrece detalles sobre los refugios en el municipio.

Se informó que la determinación se anunciará por comunicado de prensa.

Según Pierluisi Urrutia, los estimados al momento es que los pueblos entre Ponce a Cabo Rojo y la Cordillera Central deberán recibir la mayor cantidad de lluvia.

Al momento, hay 7 personas en algunos de los 8 refugios abiertos en los pueblos de Trujillo Alto, Guánica, Guayanilla, Caguas, Santa Isabel, Barranquitas, Cidra y San Lorenzo.

Sin servicio eléctrico, hay 3,511 abonados.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami, Florida, en su informe de las 5:00 de la tarde ubicó la perturbación número seis cerca de la latitud 16.9 grados Norte, longitud 65.5 grados oeste.

El sistema está avanzando hacia el Oeste-noroeste cerca de 17 mph (millas por hora) y este movimiento general se espera que continúe durante los próximos días.

En la pista de previsión y seguimiento, la perturbación se espera que pase cerca o sobre las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico esta noche, y estará cerca o sobre La Española el miércoles y estar cerca del sureste de Bahamas y el jueves de las Islas Turcas y Caicos.

Los vientos máximos sostenidos son cerca de 35 mph (55 km/h) con ráfagas más altas.

Se prevé un refuerzo gradual durante el día siguiente.

