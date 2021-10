Gobernador nombra a la Junta de Fideicomiso de Energía Verde

El gobernador Pedro Pierluisi anunció este lunes que $400 millones de los fondos federales de CDBG-MIT serán destinados al Fedeicomiso de Energía Verde, al tiempo que realizó los nombramientos de los miembros de su Junta de Fiduciarios.

Como parte de la Junta, el primer ejecutivo nombró a la licenciada Doira Díaz, Roy Torbert, Patrick PJ Wilson, Juan Carlos Díaz y Jorge Camacho. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), Manuel Cidre, también será miembro del organismo.

“Agradezco a todos estos profesionales y conocedores del tema energético por aceptar esta encomienda. La meta de este Fideicomiso es poder democratizar la energía renovable y que cada vez más puertorriqueñas y puertorriqueños puedan contar con energía limpia y eficiente. Por eso, ya he dado instrucciones al secretario de la Vivienda, William Rodríguez de separar $400 millones de los fondos CDBG-MIT, como una inyección inicial, y asignarlos al Fideicomiso de Energía Verde. Estoy seguro que los pasos que estamos dando van a continuar encaminándonos a que Puerto Rico cumpla la meta de 100 por ciento de generación con energía renovable para el 2050″, puntualizó el gobernador.

Según se indicó, la licenciada Doira Díaz tiene una amplia trayectoria en temas ambientales y es actualmente administradora y asesora legal del Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación. Mientras, Roy Torbert es principal del Rocky Mountain Institute que desarrolla iniciativas de energía renovable para Puerto Rico y zonas del Caribe.

Por su parte, Patrick Wilson es ingeniero con vasta experiencia en el campo de energía renovable y eficiencia energética, además es fundador de la Solar and Energy Storage Association (SESA). El ingeniero Juan Carlos Díaz, anteriormente, se desempeñó como director y subdirector de la Administración de Asuntos Energéticos y actualmente es director asociado de Energía, Sustentabilidad e Infraestructura para Guidehouse. En tanto, el ingeniero Jorge Camacho es actualmente consultor para el Negociado de Energía, el Departamento de Energía de Washington DC y el Institute of Electrical and Electronics Engineers en New York, entre otros y ha sido profesor de Universidades en Maryland y Lousiana.

El Fideicomiso de Energía Verde se creó bajo la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico) y entre sus objetivos está apoyar financieramente proyectos que provean acceso a energía verde a residentes en comunidades de bajos y medianos ingresos, así como promover el fortalecimiento de la cultura del ahorro y el uso eficiente de la energía, entre otros.