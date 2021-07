Gobernador nombra a Omar Marrero como Secretario de Estado

El gobernador Pedro Pierluisi anunció este lunes la designación de Omar Marrero Díaz como secretario de Estado.

“Todos los nombramientos que he hecho han sido de personas completamente cualificadas para llenar los puestos que les he encomendado. Hoy no es la excepción. Me place sobremanera anunciar la designación del Lcdo. Omar Marrero Díaz como secretario de Estado de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador.

Añadió que, “necesitamos una persona comprometida con Puerto Rico. Su experiencia en el gobierno, complementado por su trabajo en la empresa privada y en la academia, le dan un trasfondo integral que lo ha preparado cabalmente para ejercer el puesto de secretario de Estado. El Lcdo. Marrero Díaz ha demostrado consistentemente que su compromiso con Puerto Rico es incuestionable”.

Entre las ejecutorias de Marrero Díaz en el gobierno están haber fungido como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), así como haber sido director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, de la Autoridad del Distrito de Convenciones y de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. Además, luego del huracán María, el actual director ejecutivo de AAFAF estuvo a cargo de lograr el establecimiento de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, mejor conocida como COR3. En esa función, el licenciado logró establecer las relaciones del gobierno con FEMA y con el Departamento de Vivienda Federal. También, transformó el Centro de Convenciones en el centro de mando de emergencia y lideró la redacción del Build Back Better Plan, como primer informe de daños y de costos de reconstrucción de la Isla, tras los huracanes Irma y María.

Además, Marrero Díaz logró la eliminación del proceso de reembolso bajo la sección 270 de la Ley Stafford y el reconocimiento de FEMA por el establecimiento de controles internos para fondos federales que se encuentran entre los mejores de la Nación. También trabajó la creación de un Fondo Rotativo para la Reconstrucción de $750 millones que permitirá que se vayan desembolsando fondos a municipios en lo que las agencias federales hacen el reembolso. Desde la AAFAF, ha liderado los trabajos con la Junta de Supervisión y Administración Financiera, y ha sido clave en la participación más activa de este gobierno en los procesos pendientes de mediación y reestructuración de la deuda.

Por su parte, Marrero Díaz se mostró honrado con la designación y expresó que, “indudablemente, mi designación como secretario de Estado por el gobernador, representa el mayor honor y reconocimiento de mi carrera profesional en el servicio público, el cual reciprocaré con el mismo ahínco y ética de trabajo que me ha caracterizado. Agradezco nuevamente al gobernador por la confianza, a mi familia por el apoyo, y a Dios por darme la vida y salud para servirle a mi patria”.

El gobernador informó que el Lcdo. Omar Marrero se mantendrá también al frente de la AAFAF hasta tanto se concluya el proceso en curso de la reestructuración de la deuda del gobierno. Mientras mantenga ambos puestos, el Lcdo. Marrero Díaz no recibirá remuneración económica adicional por estar a cargo del Departamento de Estado.

“Estoy confiado en que el Lcdo. Marrero Díaz hará un gran trabajo y agradezco grandemente, a nombre del pueblo de Puerto Rico, su desprendimiento para seguir trabajando por nuestra gente”, concluyó el gobernador Pedro Pierluisi.

