Gobernador pide enmiendas al proyecto sobre salario mínimo

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia expresó el lunes, que a pesar de que existe consenso en el primer aumento al salario mínimo para enero, debe existir consenso para los futuros aumentos e insistió en que se enmiende el proyecto a esos fines del representante Héctor Ferrer Santiago.

“Esto no debe ser a lo loco. Esto debe ser un ejercicio muy prudente, muy razonable. Todos queremos un alza, pero al mismo tiempo no queremos perjudicar la economía, no queremos pérdida de empleos, así que, vamos a actuar con mucha prudencia y razonabilidad y sin tanto protagonismo”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“Yo sometí ese proyecto de ley que lo que hace es implantar las recomendaciones del Comité Multisectorial, ahora, que la asamblea legislativa lo considere y llegue a un consenso. Pueden enmendar el proyecto del representante Héctor Ferrer, se puede enmendar en el proceso de “comité) de conferencia y llegar a algo que sea justo y razonable y que yo pueda firmar y yo exhorto a que hagan eso”, añadió.

Expuso que hay voces que discrepan del proyecto de ley que sometió el mandatario a la legislatura.

“Ya hay consenso claro en el alza de 8.50 dólares. Ese aumento va. Lo otro se determina si el consenso se da”, concluyó.

