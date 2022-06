Gobernador pide la renuncia inmediata de “Guillito”

El gobernador Pedro Pierluisi solicitó este miércoles la renuncia del alcalde de Mayagüez, José “Guillito” Rodríguez, luego de que se encontrara causa para arresto contra este y la gerente de finanzas del municipio, Yahaira Valentín Andrades.

"Su renuncia debe darse inmediatamente. Como he dicho anteriormente, en Puerto Rico tenemos un frente común contra la corrupción de parte de las autoridades de ley y orden, tanto estatales como federales", indicó Pierluisi en declaraciones escritas.

"Reitero que no tenemos tolerancia con la corrupción, la cual lamentablemente afecta tanto a nuestras instituciones de Gobierno, así como el sector privado. Precisamente, por el compromiso ineludible de combatirla, nuestras fuerzas de ley y orden lo que están demostrando es que no hay impunidad. No importa quién sea, a quién conozca o de dónde venga, si le falla al pueblo, tiene que responder", agregó.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) radicó cargos contra el alcalde por malversación de fondos públicos y omisión en el cumplimiento del deber.