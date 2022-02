Gobernador pide que quien reemplace a Jaresko transicione hacia el fin de la Junta

El gobernador Pedro Pierluisi reaccionó el jueves ante la renuncia de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko.

"Aunque hemos tenido grandes diferencias, en particular en el área de pensiones, y he sido crítico de múltiples acciones de la Junta por añadir burocracia, micro manejar las operaciones del gobierno y no reflejar la voluntad de nuestro pueblo, tengo que reconocer que Natalie Jaresko siempre ha trabajado de buena fe y a favor de lo que entiende es en beneficio de Puerto Rico a largo plazo", dijo Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.

"Le deseo el mayor de los éxitos en su próxima etapa profesional y exhorto a los miembros de la Junta de Supervisión a asegurarse de que la persona que la reemplace reconozca que estamos en la etapa de transición hacia el fin de su mandato en Puerto Rico”, añadió

Su renuncia, efectiva el 1 de abril de 2022, fue notificada por medio de un comunicado de prensa. Se informó que la Junta comenzó la búsqueda pública de un nuevo director ejecutivo y Jaresko ayudará en la transición.