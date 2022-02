Gobernador promete aumento para los bomberos

El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este miércoles que los bomberos recibirán un aumento mayor al que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal.

"La Junta no le dio paso a ese aumento, pero yo me voy a ocupar de que lo tengan", dijo a la prensa en una visita a la alcaldía de Barceloneta.

Según explicó, se podrían utilizar fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA) .

"Ambos grupos serán atendidos", dijo, refiriéndose a los maestros, quienes recibirán a partir de julio $1,000 adicionales, mensualmente.

Pierluisi adelantó, además, que hoy anunciará el plan de reclasificación y retribución para servidores públicos, que entra en vigor en enero del 2023 y también traerá aumentos salariales para otros trabajadores.

Dice estar solidarizado "en todo momento"

"En todo momento me he solidarizado con los reclamos de los servidores públicos, incluyendo maestros, bomberos y policías. Por eso es que he estado buscando alternativas y soluciones para hacerles justicia dentro de los recursos limitados del gobierno”, dijo el gobernador en su red social Twitter.

“Mi compromiso con ellos es firme. No voy a descansar hasta que logre mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de nuestros servidores públicos”, añadió.