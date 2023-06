Gobernador recomienda a opositores de escuelas chárter acudir a la legislatura

Ante las protestas de grupos magisteriales y entidades opositoras a la Escuelas Alianza (Chárter), que protestan este jueves en La Fortaleza, el gobernador Pedro Pierluisi recomendó que vayan a la Asamblea Legislativa y procuren enmendar o eliminar la ley habilitadora.

Según el gobernador, la Ley 85 que permite las escuelas alianza establece que por ley debe haber un máximo del 10 por ciento del total de escuelas públicas. Hay 850 escuelas públicas, lo que permitiría entonces 85 escuelas alianza, pero solamente hay 11 activas y 4 entidades procuran establecer 5 adicionales.

“O sea, que al revés, estamos bien alejados del máximo establecido en ley. Si estos grupos gremios quieren solicitar una enmienda a la ley, yo estoy seguro que la Asamblea Legislativa la pudiera considerar. Pero otra vez, aquí no hay ninguna agenda particular, sino meramente cumplir con la Ley 85, que es la ley que tenemos”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Por su parte el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, sostuvo que los gremios magisteriales han sido los que están en promoción del tema.

“Hoy por hoy, yo creo que la discusión le ha estado dando más promoción a este proceso y a estas escuelas que lo que nosotros como entidad y como agencia le estamos dando, verdad, particularmente a lo que es el proceso de someter propuestas que se está llevando a cabo en este momento”, mencionó.

“Yo creo que los gremios lo están atando con el tema de la descentralización y no tiene nada que ver. Yo he sido bastante vocal en el este tema con cada uno de ellos. El tema de la descentralización es uno y no se está trabajando con las escuelas públicas alianzas”, añadió.

Según el secretario, 8 entidades solicitaron establecer escuelas alianza, cuatro de ellas para empezar en el mes de agosto con 5 escuelas.

Hay 11 escuelas alianza, 4 de ellas son municipales. Una de esas escuelas se convirtió a solicitud de la propia comunidad escolar.