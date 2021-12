Gobernador sobre restricciones: “Es imposible complacer a todo el mundo”

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el jueves que no puede complacer a los que quieren un cierre total, o a los que piden eliminar las restricciones por COVID-19.

“Aquí hay un sector que lo que pide es toque de queda y cierre, encierro y hay otro sector que pide es que el gobierno no le esté ordenando a la gente, a los comercios, lo que tienen que hacer pues entienden que lo más importante es la responsabilidad ciudadana”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

También se requiere presentar vacunación o prueba negativa.

“Yo siempre al momento de tomar decisiones trato de buscar ese punto medio que es el más sabio y es el que tiene mejor resultado… Yo no descarto medida alguna. Voy a estar consultando, pero les digo que cuando yo tomo decisiones es imposible complacer a todo el mundo”, añadió.

El gobernador insistió en que la tasa de hospitalización sigue siendo su principal foco para tomar las decisiones.

La próxima semana se traerán a la mesa nuevas recomendaciones para el reinicio escolar.

“Hasta el momento, gracias a Dios los hospitales están bajo control. Están a 50 por ciento de capacidad y tanto el secretario de Salud como mi equipo estamos en comunicación con los hospitales porque esa es realmente la métrica que más estamos velando porque esta variante es más contagiosa, más transmisible”, dijo Pierluisi Urrutia.

Sostuvo, también, que ha visto que los ciudadanos se han comportado de manera responsable en este repunte de casos.

“Estoy viendo que sí hay excepciones de cuándo en cuándo de actividades que se están llevando a cabo, pero son excepciones. Por regla general, se están posponiendo conciertos. El pueblo está reaccionando a la situación”, dijo el mandatario.

El primer ejecutivo recalcó que no se pueden tomar decisiones a base del miedo.

“Lo importante es que, otra vez, cuando yo tome decisiones no es porque eso es lo que me pidió el sector de los restaurantes, o una persona extremadamente conservadora que quiere que encierre a todo el mundo. El propio presidente ha dicho ante esta variante y el impacto que ha tenido, que no podemos caer en el pánico que ya estamos en una etapa diferente en la pandemia”, señaló.

Las expresiones del gobernador se dieron luego de comparecer a las exequias fúnebres del exalcalde de Canóvanas, José Ramón “Chemo” Soto Rivera.