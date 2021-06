Gobernador someterá nombramiento en interinato de Nino Correa como comisionado del NMEAD

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia informó el lunes, que someterá un nombramiento bajo interinato de Nino Correa Filomeno como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

“A solicitud del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, le voy a someter el nombramiento de Nino Correa como comisionado interino del Negociado de Manejo de Emergencias para que el Senado le brinde su consejo y consentimiento. Lo voy a estar haciendo el día de hoy (lunes)”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“La ley que crea el Departamento de Seguridad Pública incluyó un requisito de que el comisionado de Manejo de Emergencias tenga una maestría, más allá de un bachillerato. Eso no existía y ha causado que Nino Correa no pueda ser designado en propiedad. Mientras tanto, en lo que se atiende el proyecto de Carmelo Ríos, estoy procediendo a someter su designación como comisionado interino”, añadió.

En cuanto a los nombramientos que faltan de aprobase en la Cámara alta, el gobernador no anticipó qué acciones tomará de no lograrse culminar el proceso en el Senado.

Cuestionado sobre si retirará algún nombramiento para evitar que se cuelgue en el Senado, Pierluisi Urrutia contestó: “Todavía no estamos ahí, aunque nos estamos acercando. Eso siempre es posible, pero tengo que esperar a que culmine este proceso. Todavía siguen aprobando. Lo que me indican es que los nombramientos de jueces y fiscales, al igual que de juntas, se van a llevar a votación. Tendría el derecho de retirar y volver a nominar. No lo voy a hacer a no ser que la persona reúna los requisitos. No lo voy a hacer de mi parte por obstinación o por llevar la contraria”.

Las expresiones del mandatario se dieron luego de una reunión con los portavoces de la Cámara y Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP).

