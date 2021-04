Gobernador veta proyectos que buscaba eliminar elección especial de cabilderos y plebiscito

El gobernador Pedro R. Pierluisi informó este domingo que emitió un veto expreso al Proyecto de la Cámara de Representantes 21 que buscaba derogar la Ley-65-2020 y la Ley-167-2020, sobre la elección especial para escoger a los cabilderos a favor de la estadidad pautada para el próximo 16 de mayo.

El Primer Ejecutivo reiteró que ambas leyes buscan hacer valer el mandato de la mayoría de los electores que avalaron la Estadidad en el plebiscito del pasado 3 de noviembre y que por tanto constituyen un fin público de la más alta prioridad.

De Frente con Jay.

“Esta administración no se va a apartar del mandato que recibió del pueblo y yo no voy a claudicar a mi responsabilidad. El respaldo a la Estadidad es política pública del gobierno de Puerto Rico y firmar esta medida representaría darle la espalda a los puertorriqueños que de manera democrática volaron a favor de la Estadidad que ganó con un 52.5%. Es mi responsabilidad hacer valer el reclamo de una mayoría absoluta de los electores, por lo que he tomado la decisión de vetar este proyecto de ley”, sostuvo el gobernador.

“Hubiera preferido que la primera medida que llegara a mi despacho fuese una para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, no para obviar y rechazar el mandato claro que nos dio la mayoría de los electores. Haré todo lo que esté a mi alcance para lograr la igualdad que nuestro pueblo pidió con su voto, porque actuar en contrario sería faltarle a mi juramento como gobernador de Puerto Rico”.

La Asamblea Legislativa cuenta con 13 medidas de administración para su evaluación. En las mismas, se atienden asuntos como la protección a víctimas y testigos de delitos, igualdad salarial, la auditoría de la deuda, entre otros, pero la mayoría de ellas no han sido atendidas, al igual que los nombramientos sometidos por el gobernador.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.