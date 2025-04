Gobernadora defiende a “capa y espada” a Verónica Ferraiuoli

La gobernadora Jenniffer González defendió este jueves el nombramiento de Verónica Ferraiuoli como secretaria de Estado, enfatizó que radicar las planillas de contribución sobre ingresos no es un crimen e insinuó que los detractores tienen motivos personales.

"Yo recabo de los legisladores de mayoría aque me den el gobierno que estoy pidiendo", manifestó. "Tenemos a una funcionara que cumplió. Que delegó en un profesional público autorizado, un contable, al que le pagó, para que radicara su planilla", argumentó la gobernadora.

Más temprano, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz anunciara en entrevista radial (WKAQ 580) que votará en contra del nombramiento y que la licenciada, no cuenta con los votos para ser confirmada.

El líder senatorial indicó, además, que la votación debería darse la próxima semana, luego de concluir un informe sobre la vista que se llevó a cabo el miércoles, en la que Ferraiuoli fue cuestionada sobre por qué incumplió con la radicación de sus planillas de contribución sobre ingresos en los años contributivos 2021, 2022 y 2023.

“Cuando huele a peje maruca, huele a peje maruca. Con todo el cariño y respeto que le tengo a la gobernadora, yo quiero ayudarla, y ayudarla no es adularla. Ayudarla no es complacerla”, expresó Rivera Schatz.

“Esta situación puede hacerle daño irreparable a mi partido de cara a las próximas elecciones”, añadió.

"El que crea que está bien no rendir planillas por tres años, incumplir con la radicación de las planillas, incumplir con las prórrogas, después enmendarlas y manejar las cosas financieras como las manejó, pues tiene derecho a decirlo. Pero que el pueblo de Puerto Rico sepa quiénes están de acuerdo con eso, porque se estaría estableciendo un precedente", agregó el presidente del Senado.

Sube la tensión en el Senado por la controversia por las planillas.

No radicó sus planillas por tres años consecutivos.

LO QUE OCURRIÓ EN LA VISTA

Durante la vista de la Comisión Total, se reveló que la funcionaria enmendó en plena Semana Santa sus planillas, mientras fungía como gobernadora interina y el país enfrentaba un apagón general.

Durante una vista de la Comisión Total del Senado, el presidente del Senado cuestionó directamente al titular de Hacienda, Ángel Pantojas, sobre el momento en que Ferraiuoli Hornedo realizó una de las enmiendas.

“Una de las enmiendas fue el 17 de abril, el día del apagón. Todo el mundo sin luz y alguien enmendando planillas. ¿Qué le parece a usted? Eso le parece que debe ser muy fácil. Tres años, tres prórrogas, tres incumplimientos, tres enmiendas, superfácil. No hay un patrón, no hay un delito, no hay un señalamiento. ¿El Departamento de Hacienda hizo alguna gestión durante esos tres años para cobrar?”, reclamó Rivera Schatz.

“A gestiones de cobro a la contribución… es que lo que obra en los récords del Departamento de Hacienda es que había una omisión que fue remediada por la contribuyente en las fechas en que se indicaron…”, respondió Pantoja Rodríguez.

“En noviembre del 2024”, ripostó Rivera Schatz. “Yo quiero saber si durante esos tres años se hizo algo y si la respuesta es no, usted me lo dice”.

“En este caso, en esos años particulares, había un incumplimiento”, respondió el secretario.

"Aquí nadie se chupa el dedo", expresó.

El titular de Hacienda explicó que la nominada a secretaria de Estado presentó sus planillas tardíamente el 9 de noviembre de 2024, luego de solicitar prórrogas para cada año contributivo. Detalló que, además de los incumplimientos, Ferraiuoli Hornedo enmendó las tres planillas en abril de este año y reclamó reintegros que superan los 24,000 dólares.

Para el año 2021, el reintegro fue de aproximadamente 4,000 dólares; en el 2022, 8,000 dólares; y para el 2023, 12,900 dólares. Según Pantoja Rodríguez, la funcionaria también pagó más de 7,000 dólares en intereses, recargos y penalidades por los tres años de incumplimiento.

Ferraiuoli había declarado en su vista de confirmación en la Cámara de Representantes que no presentó sus planillas de 2021 y 2022, pero no reveló que tampoco cumplió con la de 2023. Además, afirmó no haber recibido notificaciones del Departamento de Hacienda, aunque el secretario confirmó que se le enviaron a través del sistema SURI.

Rivera Schatz preguntó a Pantoja Rodríguez si contrataría a una persona con ese historial de incumplimientos contributivos, a lo que el secretario respondió que no. Cuando se le preguntó qué consejo ofrecería a los senadores sobre la designación de Ferraiuoli Hornedo, indicó que esa decisión corresponde a la Asamblea Legislativa.

A pesar de los señalamientos, el secretario sostuvo que la funcionaria se encuentra actualmente en cumplimiento con el Departamento de Hacienda.