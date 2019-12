Gobernadora defiende el nombramiento de Melinda Romero

La gobernadora Wanda Vázquez Garced rechazó el jueves que se condenen a “los hijos talentosos” de funcionarios electos y otros que trabajan en las dependencias del ejecutivo.

“Yo rechazo esa expresión porque estamos coartando que gente joven cualificada, con preparación, con talento, nosotros no les demos esa oportunidad porque son hijos de. Todos somos hijos de. Algunos tienen más beneficios porque sus padres eran funcionarios públicos, abogados, secretarios. Otros venimos de gente humilde que no fueron cargos de nada, y por eso no dejan de ser hijos talentosos”, respondió Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Como argumento, la mandataria sostuvo que “entonces la hija de un periodista no puede trabajar en ningún periódico porque es hija de”.

Recientemente se dio a conocer que el designado secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer contrató a la hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, Melinda Romero Donnelly como “Chief of Staff” del DSP.

Vázquez Garced aseguró que “Melinda tienen mucho tiempo trabajando en seguridad pública”.

Recientemente la gobernadora anunció que la hija de la alcaldesa de Ponce, doctora María "Mayita" Meléndez Altieri y del presidente de la Legislatura Municipal de Ponce, doctor Rafael Mateu Cintrón, Ana Margarita Mateu Meléndez, fue designada como secretaria de Política Pública de La Fortaleza.

