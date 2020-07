Gobernadora dice que no hablará más sobre propiedad “desaparecida” de Fortaleza

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el viernes, que no hablará más del tema de los artículos que supuestamente desaparecieron de La Fortaleza.

Vázquez Garced fue abordada sobre el asunto al cuestionársele sobre la existencia de una declaración jurada que ubicaba los artículos en cuestión en la mansión ejecutiva.

“Con relación al asunto de la propiedad que no estaba en La Fortaleza al momento de yo llegar, se hizo un informe, está sometido a las autoridades pertinentes. Y sobre ese particular ya no voy a hacer más ninguna expresión”, contestó Vázquez Garced en conferencia de prensa.

Dice que entrega de tabletas corrobora su versión de que propiedad "desaparecida" no estaba en Fortaleza cuando ella llegó.

El jueves, Vázquez Garced dijo que la entrega a La Fortaleza de unas tabletas, parte de los artículos desaparecidos corrobora su versión de los hechos y aseguró que continuará la investigación del asunto.

“Yo no creo que esté puesta en duda, ya esa investigación se hizo, esa investigación pasó a las autoridades pertinentes, así que, yo no voy a hacer expresiones. El que entienda que esas propiedades están en algún lugar, pues, sería bueno… Yo no tuve transición con nadie”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Abordada sobre la entrega el miércoles de unas tabletas a La Fortaleza, Vázquez Garced contestó “Pues entonces, eso corrobora la versión nuestra de que al momento de estar nosotros en Fortaleza esa propiedad no estaba”.

Reiteró que sus pronunciamientos no acusaban directamente a Ricardo Rosselló Nevares.

“No, no, no. Yo no he dicho que él se las llevó. Yo no sé quién se las llevó. Yo lo que puedo decir es que, esa propiedad no estaba en Fortaleza cuando yo llegué. Y, ¿quién podría explicar? Pues las personas que estaban antes de mí. No quiero que pongan palabras en mi boca”, expuso la mandataria.

Insistió en que la propiedad tiene que ser devuelta.

“Esa propiedad, donde esté, tiene que traerla la persona que la tenga. Porque eso es, que corrobora lo que he dicho. Hay una propiedad que no está allí. No está en Fortaleza y son propiedades compradas con fondos públicos. Y si son propiedades compradas con fondos públicos, el pueblo necesita saber dónde está esa propiedad y que se devuelva”, dijo.

Explicó que “ahora lo que procede es que se haga la investigación”.

