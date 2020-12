Gobernadora dice que proceso en el Senado fue “injusto, doloroso y triste”

La gobernadora Wanda Vázquez Garced se expresó este martes en entrevista radial en tono dolido y de indignación por las acciones de rechazo del Senado a las nominaciones de Maritere Brignoni Mártir para el Tribunal Supremo y Kermit Lucena para Contralor.

“Ellos (Brignoni Mártir y Lucena) estaban en conocimiento de lo que estaba ocurriendo y obviamente yo no hice unos nombramientos sin hablar con ellos, unas designaciones sin hablar con ellos y explicarles. Ambos confiaban en su trayectoria profesional. Que si les daban la oportunidad de presentar sus cualificaciones ellos podían demostrales al pueblo de Puerto Rico que ellos tenían los méritos, pero no le dieron esa oportunidad”, dijo Vázquez Garced en entrevista radial con Rubén Sánchez por WKAQ 580.

“Los senadores al día de hoy (martes), ninguno, ninguno, dudo mucho que te puedan decir las cualificaciones que tenían estos dos candidatos porque no le dieron la oportunidad. Y sí, ellos tienen toda la facultad de no confirmarlos, esa es su facultad constitucional y yo se la respeto. Pero no le dieron la oportunidad a estos dos profesionales, que en medio de esta vorágine le dieron un voto de confianza al pueblo puertorriqueño para servirle al pueblo. Así que eso es lo triste”, afirmó Vázquez Garced.

“Yo no voy a renominar a más nadie porque yo no voy a exponer a ningún otro profesional a este proceso. Y no es las personas que quieran. No es decir, pues para este puesto es éste y para este puesto es éste. Es que así no funciona. Quién designa y quién nombra es el gobernador. Eso está en la Constitución. Y el consejo y consentimiento lo tiene el Senado o la Cámara, si va a la Cámara también (el nombramiento). Pero yo no voy a exponer a ningún profesional más a este proceso”, añadió la Gobernadora.

“Yo creo que fue bien injusto, doloroso y triste para el proceso constitucional en Puerto Rico. Y en este momento yo no vislumbro que pueda haber otra determinacion que no sea que ya esto terminó”, sostuvo Vázquez Garced, confirmando que en los días que restan de su gobernación no nominará mas personas.

“Quiero decir que como parte de este proceso, yo también lo he hablado con el presidente (Pedro Pierluisi) del Partido (Nuevo Progresista) y hoy gobernador electo. Esto no es una decisión que yo allá a oscuras, sin consultar con nadie porque él será el ejecutivo a partir del 2 de enero. Lo hemos hablado. Así que muy tristemente, quisimos que se hiciera de la mejor manera, pero no pudo ser”, concluyó Vázquez Garced.

El lunes el Senado colgó el nombramiuento de Lucena para el cargo de Contralor de Puerto Rico y pidió que se retirara el de Brignoni Mártir como jueza asociada del Supremo.

La jueza Brignoni Mártir pidió a la Gobernadora que se retirara su nombramiento, lo que Vázquez Garced aceptó.

