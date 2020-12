Gobernadora firma enmienda a la Reforma Educativa

La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó el miércoles, un proyecto de ley para enmendar la Ley de Reforma Educativa para adoptar la “Carta de Derechos de los Maestros del Sistema Público de Enseñanza en Puerto Rico”.

“Todo empleado tiene derecho a trabajar en un ambiente digno, de respeto y desarrollo profesional. Los maestros siempre han dado la milla extra, velando por la educación de nuestros niños, y este año han tenido que reinventarse para poder cumplir con sus obligaciones e impartir el pan de la enseñanza de manera virtual. Queremos que todos puedan continuar trabajando en un ambiente propicio para ellos y para sus estudiantes”, expresó Vázquez Garced en comunicación escrita.

Explicó que la misma recoge y consolida en un documento los derechos de los maestros del Departamento de Educación. Esta medida adopta entre las prioridades del gobierno el reformar, no solo la estructura administrativa del Departamento, sino también la visión que se tiene del magisterio y el llamado a la enseñanza.

Entre los derechos que se recogen en la Carta se encuentran los siguientes: que no se discrimine por razones de raza, color, sexo, nacionalidad, edad, origen o condición social, ideas políticas o religiosas, conforme a las leyes estatales y federales; recibir un trato justo, digno y respetuoso de sus compañeros de profesión, el personal administrativo y gerencial de la escuela y la agencia, alumnos, padres y la comunidad general; un clima institucional favorable al proceso educativo que ofrezca seguridad y proteja la integridad física, emocional y moral de todos los miembros de la comunidad escolar; a que la planta física, las áreas que comprenden el plantel escolar o las inmediaciones en las que ejerce sus funciones docentes estén libre de barreras arquitectónicas que le impidan desplazarse; que se respete y proteja su integridad física, emocional y moral en las áreas que componen el plantel escolar o su área de trabajo; que se le ofrezca la oportunidad de actualizar sus conocimientos pedagógicos y profesionales mediante capacitación o desarrollo profesional de forma que repercuta, no solo en su enriquecimiento intelectual, sino en la calidad de la educación que imparte de forma que esta sea pertinente a los estudiantes, actualizada y de excelencia; que se respete su libertad y/o convicciones religiosas, morales, e ideológicas mientras estas no conflijan con los derechos constitucionales de sus alumnos, padres, compañeros de trabajo, supervisores y conciudadanos; y que se respete su intimidad en lo que respecta a su estilo de vida, convicciones o pensamientos siempre y cuando estas no representen una desviación del ordenamiento jurídico actual; entre otros.

La Carta de Derechos de los Maestros del Sistema Público de Enseñanza será distribuida en la primera reunión del inicio de todos los cursos escolares. El Departamento de Educación deberá incluir copia de esta Carta de Derechos de los Maestros del Sistema Público de Enseñanza de Puerto Rico en el paquete de documentos que la División de Recursos Humanos les provee a los maestros de nuevo ingreso cuando estos se disponen a comenzar labores en la agencia.

