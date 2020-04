Gobernadora le responde al senador Grassley

La gobernadora,Wanda Vázquez Garced respondió el lunes al congresista republicano, Charles Grassley, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos.

Grassley escribió una carta el 20 de abril al gobierno de Puerto Rico en la que exigió explicaciones sobre la compra de pruebas rápidas para COVID-19 y sobre la renuncia de funcionarios del Departamento de Salud.

Además, solicitó detalles sobre pesquisas previas en el actual gobierno de alegados malos manejos como el contrato de Whitefish luego del huracán María, la compra de una guagua blindada, el almacén de suministros de Ponce, entre otros.

Cumpliendo con la solicitud del senador @ChuckGrassley, ayer contestamos su carta del 20 de abril, donde abordé sus preguntas y comunicamos las medidas que nuestra Administración ha tomado para servir a #PuertoRico con total transparencia e integridad. @SenateFinance pic.twitter.com/Qb9gRsQDGj — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) April 28, 2020

Tras hacer un recuento de los eventos que han ocurrido en Puerto Rico, la gobernadora le dijo al congresista que "el balance de su carta es lamentable" y contiene varias "declaraciones erróneas", "caracterización errónea" e "inexactitudes" que no reflejan la forma en la que su administración ha governado.

"Sus comentarios parecen estar inspirados por individuos con una agenda personal que buscan manchar la reputación de Puerto Rico. Es preocupante que sus alegaciones vengan en un momento de gran crisis en Puerto Rico y el mundo, cuando el tiempo y recursos deberían estar dirigidos a esta crisis humanitaria", escribió Vázquez.

Sobre las pruebas, tiene un compromiso para asegurar que tanto el gobierno local como el federal tomen todas las medidas responsables para contratar de forma responsable y justa.

Además, defendió las medidas que ha tomado, como el toque de queda, para prevenir contagios en la Isla.

"No me satisface tener que responder a información errónea repartida por segundos que no tienen en mente los mejores intereses de los ciudadanos americanos de Puerto Rico y solo buscan empujar sus propias agendas", añadió.

