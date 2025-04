Gobernadora no cree que haya “carpeteo” en caso de Janet Parra

La gobernadora Jenniffer González Colón dijo el miércoles desconocer si la designada secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado, cuenta con los votos necesarios para ser confirmada por el Senado, presidido por Thomas Rivera Schatz.

“Yo no, vuelvo y les digo, yo no voy a abonar a una novela, porque esto es como en 15 minutos pasar a otra cosa. Así que, yo no voy a hacer comentario. Yo creo que cuando pase la vista del fiscal Siaca, que me parece que es en el día de hoy en el Senado, el Senado estará en mejor disposición de evaluar su nombramiento”, expresó González Colón al ser cuestionada sobre las denuncias relacionadas con un escolta de la designada secretaria.

Todos los fiscales involucrados son de Humacao, epicentro del caso ético que enfrentó en el 2022 la designada secretaria de Justicia.

Sobre los señalamientos que apuntan a que el escolta intentó identificar personas que supuestamente entregaron información al presidente del Senado, la gobernadora rechazó que exista alguna práctica de carpeteo bajo su administración. “Yo no creo que haya ningún carpeteo, ni ninguna subpoena, ni ninguna búsqueda de esa información. Así que, yo estoy convencida que ella tendrá que dar sus explicaciones ante el Senado”, sostuvo.

Al ser abordada sobre la controversia que no surgió desde la oposición, sino desde senadores de su propio partido, González Colón contestó: “Yo no he visto que ninguno haya hablado mal de mí. Yo creo que ellos lo que están hablando es en este caso de una nominada. Así que vuelvo y les digo, pueden haber posiciones, al igual que con la legislación. Puede haber legislación que a algunos les guste, a otros no, y otras que son compromisos programáticos”.

González Colón confirmó que habló con la secretaria Parra Mercado sobre el asunto cuando surgió la controversia públicamente. “Hace dos semanas atrás cuando salió por primera vez estos documentos”, dijo, y añadió que no ha vuelto a tocar el tema con ella desde entonces.

Además, negó que exista una guerra interna dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) por las nominaciones. También rechazó que se esté repitiendo un patrón de oposición a sus designaciones.

“Así pasó con el secretario de Recursos Naturales, pasó con el secretario de Salud, así que están en el proceso de evaluación, y cuando estamos en un proceso de evaluación de nombramientos, se evalúan todas las características de todos los funcionarios. Es un proceso natural”, señaló.

Sobre si tiene reparos en su nominada, González Colón fue clara que no.