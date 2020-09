Gobernadora promete flexibilizar la próxima Orden Ejecutiva

La gobernadora Wanda Vázquez Garced prometió el miércoles, mayor flexibilidad de cara a la implementación de la orden ejecutiva.

Según explicó, se encuentra en proceso de escuchar a los médicos, al Task Force Económico para exponer lo que será las próximas disposiciones de la orden.

“Tuvimos unos adelantos en término de los positivos. Ciertamente verdad, hubo unos adelantos en ese aspecto. Pero tenemos que recalcar que es responsabilidad de todos de cada uno en individual, ustedes lo vieron con las imágenes que vimos el fin de semana. Inaceptable que todavía haya ciudadanos que no entiendan. Mira, hemos dicho en múltiples ocasiones. Es individual. No podemos seguir retrasando el desarrollo de nuestra economía y que todavía haya ciudadanos que no entiendan lo importante que es que dada cual use su mascarilla. Es tan sencillo como usar la mascarilla”, dijo la mandataria.

"Estamos en momentos de transmisión controlada". | Plantea que hay alternativas más viables que el cierre de negocios.

“Vamos a examinar esas recomendaciones que nos están haciendo y vamos a informar cuales son esas disposiciones en la nueva orden ejecutiva”, acotó.

Vázquez Garced adelantó que "en el sector económico que también han reforzado sus medidas de seguridad, sus medidas de protección a los ciudadanos y yo creo que también hay que reconocerlo y darles la oportunidad de que la economía no se siga afectando”

Mencionó que dará el anuncio antes de que venza la actual orden ejecutiva.

