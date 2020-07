Gobernadora: “Quizá no se aprecia bien en la foto, pero había espacio”

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el viernes que no quiere hablar más sobre el asunto del nombramiento del licenciado Carlos Rubén Muñiz como miembro asociado del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) cuando se le preguntó el por qué su defensa no remitió las fotos que reveló ella misma en varios medios del país.

“Las expresiones que yo iba a hacer con relación a todo lo relacionado con el FEI ya yo las hice en el día de ayer. Así que, con relación a cualquier procedimiento posterior, no voy a hacer ninguna expresión con relación a eso. Así que, yo creo que esa sería la respuesta”, dijo Vázquez Garced a preguntas de la prensa.

Por otro lado, la mandataria fue cuestionada sobre la aparición de una imagen donde se le aprecia muy cercano a los miembros de la Asociación de Hospitales donde llevó a cabo una cena a dos mil dólares el plato, sin distanciamiento social y sin el uso de mascarillas.

“No monitoreo las redes sociales porque honestamente no tengo mucho tiempo para estarlas monitoreando. Eh, probablemente, en un momento que se haya hablado, eh, quizá no se aprecia bien en la foto, pero había espacio, verdad, entre cada una de las personas que estábamos sentados allí y probablemente no se percibía en ese momento. Pero, la importancia de todo esto es que, de hecho, cuando entramos al lugar y mientras todo el mundo se acomodó, se siguió el mismo protocolo de seguridad que se tiene que seguir en todas las actividades que se están realizando. Así que, no se puede bajar la guardia. Sabemos el temor que tiene nuestra gente, no solamente con el COVID-19, sabemos todas las preocupaciones que tienen con relación al aeropuerto y todas esas reuniones que tuvimos en el día de hoy van dirigidas a calmar y a buscar alternativas para todos los ciudadanos en Puerto Rico porque estamos identificados con esas necesidades que ellos tienen y que también son las nuestras, y vamos a aportar todas aquellas alternativas que sean necesarias para atajarlo y poder combatir esa situación”, contestó la gobernadora.

¿Y el uso de mascarillas?, increpó una periodista.

“Esa fue la respuesta”, respondió la mandataria.

De otra parte, ante un llamado que hizo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, donde expresó: “CUIDADO! No podemos permitir que aspiraciones personales, de quien sea, arrastren a una colectividad que se fundó para impartir justicia social y alcanzar la igualdad de derechos que merecemos todos los puertorriqueños”, la gobernadora le pidió a la campaña de Pedro Pierluisi a que acoja la recomendación del alcalde novoprogresista.

“Yo le pregunto y le presento al pueblo puertorriqueño de quién es la campaña negativa. De quién es la campaña negativa que ustedes están viendo en todos los billboards, en toda la televisión. La campaña millonaria, negativa, bajuna, no es de la campaña de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez ha hecho una campaña de altura donde no ha atacado a nadie. La conferencia de prensa de Jorge Dávila era, precisamente, para despertar no solamente en el pueblo puertorriqueño, sino en todo el mundo que aquí hay unas campañas que nunca se habían visto de millones de dólares para una primaria. Donde ha sido de más de un millón y medio, quizás dos millones, la información que dio ayer, para hacer campaña negativa contra Wanda Vázquez. No la está haciendo Wanda Vázquez. Ni la voy a hacer. Porque yo no tengo necesidad para ganar el favor de mi pueblo atacar a nadie, ni atacar a un candidato. Yo demuestro mi trabajo por mis acciones. Yo no tengo que atacar a nadie, ni degradar a nadie para ganar votos. Ni lo voy a hacer. Así que, mi respuesta es, que quien está haciendo la campaña negativa, que coja el consejo del alcalde de Bayamón”, respondió.

