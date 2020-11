Gobernadora reitera que “las investigaciones que han tratado de llevar en mi contra son infundadas”

La gobernadora Wanda Vázquez Garced, reaccionó a la determinación del Departamento de Justicia de no recomendar un FEI en su contra sobre la compra fallida de pruebas de COVID-19.

“Hoy recibimos la notificación oficial del Departamento de Justicia informando que no recomiendan la designación de un Fiscal Especial Independiente contra esta servidora. Como siempre he dicho y reiterado, las investigaciones que han tratado de llevar en mi contra son infundadas. Siempre le he demostrado a mi pueblo que he sido una persona respetuosa de la ley y del orden", dijo la primera ejecutiva en declaraciones escritas.

La investigación surgió luego de que al inicio de la pandemia el gobierno ordenara la compra de pruebas COVID-19 por $38 millones.

“En el caso número 2020-31-102-00023 que comprende varias querellas recibidas todas relacionadas a la misma investigación sobre la compra de las Pruebas de detección de COVID y la investigación Cameral que fueron referidas por, una por Representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez; otra hecha por el doctor Néstor Duprey Salgado y la señora Ana Irma Rivera Lasern; el doctor Lorenzo González Feliciano Secretario de Salud; el Representante Dennis Márquez Lebrón otra querella entregada por el Lcdo. Ramón Luis Nieves Pérez; contra Wanda Vázquez Garced Gobernadora de Puerto Rico y otros funcionarios del Gobierno, para ninguno de éstos se recomienda la designación de un FEI. Mientras que al contratista Lcdo. Juan Maldonado se hace una recomendación de referirlo al Tribunal Supremo de Puerto Rico para una investigación por las irregularidades cometidas como abogado notario.”, lee el Informe de Justicia sobre ese particular.

