Madison Anderson respalda posible candidatura de Wanda Vázquez

La primera finalista del certamen de Miss Universo 2019, Madison Anderson Berrios, respaldó este sábado la posible candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez para las elecciones del 2020.

A preguntas de este medio sobre si Vázquez Garced debería aspirar a la gobernación en el 2020 dijo:

“Es una mujer excelente. Yo puedo notar las diferencias de este país, así que me encantaría". Sus expresiones se dan luego que la primera ejecutiva recibiera a la beldad en La Fortaleza.

“Con gran orgullo le di la bienvenida a nuestra Miss Universo PR, Madison Anderson a la Fortaleza. Convencida de tu extraordinario trabajo en representación de Puerto Rico ante el mundo. ¡Gracias Madison por unir más a nuestro pueblo!”, colgó en las redes Vázquez.

Además, sobre las ejecutorias de la gobernadora, la puertorriqueña opinó que: “Me encanta. Es muy importante que nosotros aportemos a nuestra voz y creo que se logró con las manifestaciones, y me encanta la gobernadora ahora. Es una mujer poderosa, bien fuerte, luchadora, trabajadora, y ella me inspira de muchas maneras.”

Anderson Berríos, quien se convirtió en primera finalista del certamen Miss Universo, llegó a Puerto Rico este lunes.

"Me siento orgullosa de mi trabajo. Me siento satisfecha... Aunque yo no tengo la corona puesta, me siento que yo gané", dijo Madison a su llegada.

