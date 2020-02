Gobernadora reclama a novoprogresistas por criticar sus gestiones

Quedó grabada. La gobernadora Wanda Vázquez Garced pidió a personal del Partido Nuevo Progresista (PNP), que dejen de atacarla.

“Si las elecciones fueran hoy el penepé ganaba. Yo le traje a este partido, en cinco meses, la oportunidad de ganar las elecciones. Pero… cuando vamos a la calle: ¿quiénes son los que está atacándome a mí?", se escucha a la Ejecutiva decir.

"Son ustedes mismos, no es nadie más. Porque yo no he visto a nadie de otro partido atacándome”, agrega en tono fuerte.

Este audio recorre las redes desde ayer, martes. Y no se sabe quién grabó las expresiones realizadas durante una conferencia entre la gobernadora y la legislatura.

Wow. Grabaron la conferencia de la gobe con la Legislatura. https://t.co/mAB3rvn7Yi — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) February 4, 2020

Vázquez Garced, al momento, no ha emitido declaraciones al respecto. La gobernadora está actualmente en Washington D.C para el Mensaje de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump.

Vázquez, quien fungía como secretaria del Departamento de Justicia (DJ), asumió el poder por orden constitucional tras Ricardo Rosselló renunciar a la gobernación.

