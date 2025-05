Gobernadora retira nombramiento de Arturo Garffer como secretario de Estado

La gobernadora Jenniffer González retiró este martes el nombramiento de Arturo Garffer como secretario de Estado.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, había advertido, que aunque reconoce la trayectoria de Garffer y cualidades profesionales, si no cumplía con los requisitos constitucionales, no iba a ser confirmado.

La ley establece que el secretario de Estado debe haber residido en la Isla durante los cinco años anteriores a la elección. Sin embargo, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificó que el nominado no votó en Puerto Rico en las pasados cinco elecciones.

Aquí sus declaraciones escritas

“Le prometí al pueblo de Puerto Rico un Gobierno con el mejor talento disponible y así lo he hecho. Con esa misión, he tratado de tener a mi lado a un grupo de profesionales de mi confianza que me ayuden en la agenda que le prometimos al Pueblo de Puerto Rico y por lo que pedí un voto íntegro para mi partido.

Por tal razón designé al general Arthur Garffer a la posición de Secretario de Estado con la firme convicción de que cumple con todos los requisitos del puesto y que podía aportarle a Puerto Rico con sus relaciones con el Congreso y la Casa Blanca. Todos saben mi posición de respeto y admiración con todos los puertorriqueños que han dedicado su vida a la defensa de nuestra Nación Americana en todo el mundo.

No obstante, el presidente del Senado ha informado públicamente que el General no cumple con los requisitos de residencia. Esto, a pesar de estar en la misma posición que el Capitán Elmer Román que fue confirmado a dicha posición en el año 2020.

Sin embargo, y aunque discrepe, respeto la facultad constitucional del Senado de no avalar mis nombramientos. No sería justo exponer nuevamente a un nominado del calibre del Garffer a un proceso de confirmación ante el Senado sin oportunidad real. Ante esta difícil situación, he decido retirar el nombramiento del General Garffer y mantenerlo en su posición de secretario del Departamento de Seguridad Púbica.

Que nuestra gente esté segura de que no daré ni un paso atrás en mi compromiso de seguir trabajando sin desenfocarme y distraerme por peleas innecesarias”.

Thomas Rivera Schatz reacciona con un "Buenas tardes, Puerto Rico"

"Coincido plenamente con nuestra Gobernadora Jenniffer González, insistir en nombramientos que no cumplen con los criterios constitucionales o con las expectativas de fiel cumplimiento con la ley que tiene el pueblo puertorriqueño sería una pelea totalmente innecesaria. Hace muy bien en retirarlo. ¡Se aprende de toda experiencia y se crece! ¡Enhorabuena Gobernadora! En el Senado para servirle al pueblo puertorriqueño".