Gobernadora se expresa sobre el proyecto para enmendar el Código Civil

La gobernadora Wanda Vázquez emitió declaraciones sobre el proyecto para enmendar el Código Civil que fue aprobado por el Senado el pasado lunes, y ahora pasará a la Cámara de Representantes.

Aquí sus expresiones:

“Siempre hemos expresado que el proyecto para enmendar el Código Civil se evaluará de manera muy cuidadosa, con detenimiento y con toda rigurosidad que amerita, una vez llegue ante nuestra consideración.

Es nuestro entendido que tal y como habíamos solicitado, el lunes se incluyeron enmiendas en sala para garantizar la permanencia de los derechos ya logrados. En especifico la protección de los derechos de las mujeres y lo relacionado a las certificaciones de nacimiento y el género de una persona. Sin embargo, aun el proceso legislativo continúa y ahora la medida regresa a la Cámara de Representantes.

Con esas garantías como prioridad en tan importante y trascendental pieza legislativa, examinaremos el producto una vez lo recibamos.”, leen sus expresiones.

Comparto mis expresiones sobre el proyecto para enmendar el código civil. pic.twitter.com/P9OhztYgRw — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 14, 2020

La medida, que contó con 16 votos a favor y 7 en contra, no fue a Vistas Públicas.

"Puedo asegurar de manera categórica que aquí no hay ningún estipulado, ninguna discusión que esté reñida con la casuística ni con los derechos reconocidos ni para la mujer, ni para los homosexuales, ni para los cristianos, ni para nadie. Todos los derechos están siendo respetados. Como tiene que ser”, dijo Rivera Schatz al defender la pieza legislativa cuyo informe fue publicado en la página de Internet de la Cámara Alta en febrero pasado.

“En este Código Civil no se le quita ningún derecho a nadie, no se le lesiona ningún derecho y no se le restringe”, añadió.

Fue aprobado con 16 votos a favor y 7 en contra.

Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.