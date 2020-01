Gobernadora sobre aumento AEE: “Vamos a proteger a los más marginados”

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo el viernes que su intención es “proteger a los más marginados” en torno al posible aumento en la tarifa energética en medio del proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas.

“Vamos a proteger a los más marginados. La gente, el pueblo, las industrias y el comercio ya han pagado demasiado. Y este gobierno y yo como gobernadora, no voy a tomar acciones que vayan en perjuicio del pueblo de Puerto Rico. Reconocemos que no se esta pagando la deuda de Energía Eléctrica. Sabemos que hay una cantidad que se paga, 22 centavos por kilovatio, pero no se está pagando la deuda. Hay que buscar las alternativas, pero no puede ser a costa del pueblo puertorriqueño”, dijo Vázquez Garced durante su alocución ante la primera convención de tecnología TechXpo 2020, del Centro Unido de Detallistas (CUD) celebrada en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton en Miramar.

“Esa es nuestra posición. Los bonistas, cuando se negocie, que tengan en consideración que hay que tomar unas medidas, pero no puede ser a costa del pueblo puertorriqueño”, insistió la mandataria.

Por su parte, el presidente del CUD, doctor Jorge Argüelles, expuso que cuando se suma el aumento del acuerdo más el aumento producto del pago de pensiones, se trata de un número mayor.

“Cuando tú sumas, son 10 centavos (el kilovatio/hora). Cuanto tú le sumas los otros aumentos que viene, inclusive, a las personas que tienen equipos solares pretenden cobrarle ahora por la energía que ellos mismos producen”, dijo Argüelles a preguntas de la prensa.

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, insistió en la necesidad de que se apruebe legislación que cumpla con las disposiciones del Acuerdo Definitivo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica, que entre otras cosas, conllevaría un aumento en el costo del servicio de electricidad de 4 por ciento.

Esto, en respuesta a los comentarios de los miembros de la Legislatura sobre el acuerdo.

“Se requiere legislación para reestructurar la AEE y para salir de la bancarrota según contemplado en el RSA, y que respalde los cuatro elementos de esta transformación. La Junta de Control Fiscal urge a la Legislatura aprobar legislación previa a la audiencia sobre el RSA en el tribunal. De lo contrario, la AEE y el pueblo de Puerto Rico podría estar en riesgo, un escenario que la Legislatura tiene en sus manos la oportunidad de evitar”, advirtió Carrión, tercero en una comunicación escrita.

El miércoles, luego de una reunión de la conferencia legislativa y la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz, descartaron que se apruebe legislación que aumente la tarifa energética en la isla como parte de la negociación de la deuda de la corporación.

El acuerdo sería discutido en una vista ante la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain.

“El único interés de la Junta de Control Fiscal es la transformación definitiva de la AEE en una corporación moderna que brinde al pueblo de Puerto Rico y a la comunidad empresarial acceso a energía confiable, más barata y más limpia. Esa transformación tiene cuatro elementos: salir de la quiebra; apoyo del gobierno federal para reparar el daño causado por los desastres naturales que han afectado a la isla; administración privada de la red y del sistema de transmisión eléctrica para mejorar el servicio; y un cambio sustancial en la mezcla de combustible utilizada para generar energía”, indicó el presidente del ente federal.

