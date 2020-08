Gobernadora: Vendrán “restricciones adicionales” en la Orden Ejecutiva

La gobernadora Wanda Vázquez Garced advirtió el viernes que impondrá nuevas restricciones en su nueva orden ejecutiva sobre el coronavirus.

“Yo particularmente preveo que puedan venir unas restricciones adicionales. Si bien es cierto que algunas fases se abrieron era según se iba progresando con el consejo y consentimiento y el asesoramiento del Task Force Médico y Económico, siempre he dicho que es la voluntad del ciudadano. Cada ciudadano tiene que poner de su parte. Algunos cumplen, unos no”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

“Así que, en ese sentido, vamos a tomar medidas para aquellos que no han podido poner su granito de arena para que tengamos controlado de la manera que queremos el Covid”, añadió.

Mencionó que se recibió una solicitud del Task Force Económico para evaluar las posibles alternativas por si se enmienda la orden ejecutiva, se emite una nueva o se extiende la orden ejecutiva vigente.

“Yo no voy a estar ponderando situaciones de grandes intereses. Yo voy a ponderar la vida y salud de los puertorriqueños como lo hice en marzo. Vendrán unas restricciones. ¿De cuánto serán esas restricciones? Las adelantaremos cuando vayamos a emitir esa orden”, señaló.

Sostuvo que emitió “al Task Force Económico lo que yo pienso. Les estoy dando la oportunidad para que ellos me puedan enviar unas recomendaciones, cómo manejarlos. Estoy muy, muy consciente y muy preocupada de lo que representa para los pequeños y medianos comerciantes en su preocupación en términos económicos. Quiero alternativas de ellos”.

Cuestionada si se regresará a la Fase 1, la gobernadora contestó: “no, todavía eso no lo he determinado, sí tengo unas restricciones, pero, quizás no tan agresivas como la Fase 1. Pero sí, vendrán unas y quizás serán otras que no estuvieron en la primera fase”.

Señaló que la presentación de la nueva orden ejecutiva, o si habrá una extensión de la actual orden ejecutiva dependerá del tiempo adicional que le requiera el Task Force Económico. Sin embargo, Vázquez Garced aseguró que más adelante el viernes, revelará una determinación a ese aspecto.

