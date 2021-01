Gobierno asegura que defenderá ajuste salarial a bomberos

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar J. Marrero, informó este miércoles que envió una misiva a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que detalla la manera en que el Gobierno de Puerto Rico buscará garantizar el aumento salarial de $125 mensuales a los bomberos a través de los mecanismos de la Ley 181-2019 y la Ley 154-2020.

Marrero explicó a través de la misiva—la cual fue ordenada por el gobernador Pedro Pierluisi—que se proyecta que se recauden alrededor de $7,500,000 a través de primas de seguros para garantizar la partida económica de los bomberos, la cual asciende a aproximadamente $2,500,000.

“Como hemos mencionado anteriormente, el Gobierno de Puerto Rico está impedido en continuar pagando este aumento debido al interdicto emitido por la Corte Federal de Título III. Sin embargo, la administración del gobernador Pedro Pielruisi está comprometida con la justicia salarial para nuestros bomberos. Trabajaremos para lograrlo y hacemos un llamado a la JSF para que atienda con urgencia nuestra propuesta, la cual se basa en datos prioritarios que han sido provistos en múltiples ocasiones y frentes”, sentenció el jefe de la AAFAF en comunicado de prensa.

El 12 de junio de 2020, el Gobierno de Puerto Rico presentó varias demandas contra la JSF, impugnando la decisión del ente federal de no permitir la implementación de la Ley 181-2019. Durante el proceso judicial, la JSF alegó que tenía el poder de unilateralmente prohibir la implementación de leyes y que la Ley 181-2019 era nula. Acto seguido, el 23 de diciembre de 2020, la Corte de Título III emitió una opinión en la cual rechazó en parte los argumentos de la JSF. Sin embargo, emitió un interdicto contra el Gobierno de Puerto Rico en el cual prohibió poner en vigor la Ley 181-2019, hasta tanto la JSF permitiera al Gobierno ponerla en vigor. La Corte de Título III razonó, en parte, que el aumento salarial no podía ponerse en vigor ya que no formaba parte del presupuesto certificado por la JSF. Sin embargo, rechazó declarar nula la Ley 181-2019.

En cumplimiento con la Orden del Tribunal, el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de Bomberos y la Oficina del Comisionado de Seguros detuvieron la implementación de la Ley 181-2019.

“A tenor con lo resuelto por la Corte de Título III, desde el 21 de enero de 2020 la AAFAF le ha explicado a través de datos y análisis específicos cómo el aumento en las primas de seguros provisto en la Ley 181-2019, según enmendada por la Ley 154-2020, es más que suficiente para cubrir el aumento de los bomberos. Incluso, se le solicitó a la JSF que proveyera fechas hábiles para que los equipos de la JSF y AAFAF dialogaran al respecto, pero no se ha recibido respuesta”, concluyó el director ejecutivo de la AAFAF.

