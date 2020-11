Gobierno espera retomar las clases presenciales el próximo semestre

La gobernadora Wanda Vázquez informó este domingo que las clases por el momento permanecerán de manera virtual, sin embargo, esperan a que el próximo semestre comiencen a impartir clases de manera híbrida, agarrado de la mano de un sistema de "contact tracing" para todos los estudiantes.

Sus declaraciones se dan luego de visitar la Plaza de Peaje de Buchanan en el Expreso José De Diego, dónde el Departamento de Salud realiza las pruebas de antígenos para detectar el COVID-19.

“Esperamos que sea mixto para poder cumplir con el distanciamiento, que los padres tengan seguridad y que los maestros se sientan seguros.”, expresó la mandataria.

Según Vázquez, originalmente el plan estaba supuesto a implementarse en septiembre.

"Ese plan estaba para septiembre. Como ustedes recordaran, iba a ser presencial y mixto. La situación nos hizo tomar unas medidas, pero ya ese plan está y eso es lo que proyectamos. Depende de cómo la ciudadanía responda y cómo tendremos los niveles controlados para el próximo año escolar.", señaló la gobernadora.

¿Otro cierre total?

En cuanto a si se implementarán nuevas medidas en la próxima Orden Ejecutiva por COVID-19, la primera mandataria del país dijo que “vamos monitoreando todos los días el proceso.”

“Yo no quisiera tomar medidas más restrictivas, pero si es la única alternativa porque nuestra gente hay que protegerlas, nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo. Pero no quisiéramos llegar a eso”, señaló.

“Lo más importante es no bajar la guardia. Si me bajan la guardia los jóvenes, si se me van a "janguear" y no usan la mascarilla y contagian a sus familiares, obviamente nos ponen a nosotros en el gobierno en una posición difícil de tener que tomar decisión que no queremos tomar.”, añadió.

La OE se mantiene efectiva hasta el 13 de noviembre.

