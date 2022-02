Gobierno lanza advertencia: “Empleado que falte sin excusa médica no va a cobrar”

La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, dijo este miércoles que le pidió al presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado, que detuviera el llamado “Red Flu”.

“Él (Tirado) abiertamente dijo que él no era responsable de lo que hacían los bomberos y nosotros le solicitamos que hiciera un llamado a su matrícula para que cumplieran con su deber”, dijo la secretaria luego de culminar la reunión con los portavoces de los bomberos.

En Reacción inmediata, habla sobre el paro de maestros y bomberos.

La secretaria sostuvo que se aplicarán los reglamentos a los bomberos y a los maestros que están participando del llamado a ausentarse.

“Todo empleado público que no se circunscriba a su reglamento de Recursos Humanos, se le aplicará. El Bombero que falte por mas de tres días y no traiga una excusa médica no se la va a pagar. Aquel que no presente una excusa y cumpla con sus reglamentos, no se le va a pagar. Lo mismo va a pasar con los maestros”, expuso la secretaria.

En el caso de los maestros, el Reglamento establece que se puede faltar dos días sin necesidad de presentar excusa médica.

Por su parte, Tirado expresó que la reunión con la secretaria de la Gobernación no rindió frutos. Mencionó que se reunirá con los proponentes del “Red Flu” y les dejará saber el resultado de la reunión, para que ellos determinen los pasos a seguir.

“Pero la semana que viene, nosotros vamos a traer aquí a todos los bomberos a La Fortaleza, para que el gobernador les hable directamente y les diga cuáles son las perspectivas para ellos”, mencionó

Los bomberos tenían un salario base de 1,500 dólares. Recientemente, se les aprobó un aumento adicional de 125 dólares, lo que los lleva a 1,625 dólares. Para el 2023, entra otro aumento de 125 dólares para dejar su paga básica en 1,750. Los bomberos solicitan que su salario base sea de 2,500 dólares.