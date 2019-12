Grabarán serie de Marvel Studios en Puerto Rico

La serie de Marvel Studios, The Falcon and the Winter Soldier, que estrenará en la plataforma Disney Plus a finales del 2020, continuará con su producción en Puerto Rico luego de finalizar con el receso Navideño.

Según el portal Murphy's Multiverse, el proyecto se estuvo filmando en Atlanta, Georgia por los pasados meses.

De hecho, este no sería el primer proyecto del universo cinematográfico de Marvel en grabar en la Isla. La película Captain America: Civil War, también rodó algunas escenas en el 100x35.

Según el reporte, el estudio ha presentado sus documentos para rodar bajo Pandemic Productions PR LLC.

La serie cuenta con los actores Anthony Mackie como Falcon, y Sebastian Stan como Winter Soldier.