“Gracias por los recuerdos”: el clavadista Rafa Quintero anuncia su retiro

El clavadista puertorriqueño, Rafael Quintero, anunció este viernes su retiro como atleta.

Sus declaraciones fueron publicadas en la red social de Instagram. Aquí su mensaje:

"Después de mucha reflexión y consideración, he decidido anunciar mi retiro de los clavados.

Primero quiero agradecer a mi familia por su amor y apoyo. Han sido los que siempre han estado ahí día tras día a lo largo de mi carrera y no podría haberlo hecho sin ustedes. Siempre estaré agradecido por los sacrificios que hicieron para ayudarme a perseguir mis sueños.

Mis entrenadores, han sido mis mentores y guías, empujándome a ser la mejor versión de mí mismo tanto dentro como fuera de la piscina. Su dedicación a mi desarrollo como atleta y persona siempre será apreciada.

A mis seguidores, gracias por siempre ser una fuente constante de motivación. Han hecho mi trayectoria mucho más especial y memorable.

Finalmente, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al Comité Olímpico de Puerto Rico (@comiteolimpicopur), la Federación Puertorriqueña de Natacion (@natacionpr) y a todos mis patrocinadores (@tmobilepuertorico, @miuniversalpr, @bellagroup). Sin su apoyo y confianza en mi carrera, no hubiera sido posible llegar a donde estoy hoy. Estoy agradecido por las oportunidades que me han brindado y por su confianza en mi potencial.

Ha sido un honor y un privilegio representar a Puerto Rico y siempre miraré hacia atrás a mis tiempos como atleta con gran cariño.

Gracias por los recuerdos y por ser parte de mi trayectoria."