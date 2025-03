Grupo que redactó borrador de independencia logra reunión con congresista

El grupo que redactó un borrador de orden ejecutiva para que el presidente Donald Trump conceda la independencia a Puerto Rico, consiguió una reunión con la oficina del líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, John Thune.

Según el licenciado Rolando Emanueli, busca continuar con la ofensiva de generar interés en el Congreso sobre la viabilidad de la independencia para la Isla.

Señaló, además, que recientemente tuvo una reunión previa con el presidente del Comité de Energía del Senado, Mike Lee, quien, según Emanueli, se comprometió en ayudar "a tocar puertas de otras oficinas".

"Quedaron en comentarnos la orden ejecutiva, en hacer comentarios específicos, y nos van a ayudar a tocar la puerta de otras oficinas incluyendo el poder ejecutivo de Estados Unidos", indicó el licenciado en entrevista con WKAQ 580 AM.

Emanueli sostuvo que "no necesariamente" es solo el Congreso el que puede determinar qué pasará con el estatus de Puerto Rico.

"Es un poder compartido, porque el presidente tiene otros poderes exclusivos y uno de los más importantes es el reconocer o no a la soberanía o los gobiernos de otros países, y eso Estados Unidos lo ejerce todo el tiempo. Invade un país, derroca el régimen y luego reconoce un nuevo régimen y de ahí no ha pasado nada y no interviene el Congreso", comentó.

La propuesta ha sido blanco de fuertes críticas de líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), quienes han cuestionado tanto el contenido del borrador como la legitimidad del grupo que lo redactó. Mientras, otros sectores han señalado que el documento no representa la voluntad democrática del pueblo puertorriqueño.