Guía de huracanes: conoce cómo prepararte

La temporada de huracanes inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre.

Antes de que comience la temporada de huracanes cada año, asegúrate de estar preparado, aquí una guía con las recomendaciones de los CDC.

Prepare un kit con suministros

Ubique el refugio más cercano y las diferentes rutas que puede tomar para llegar desde su casa.

Dueños de mascotas: Identifique de antemano un refugio o un hotel que acepte animales, o un amigo o familiar en otra ciudad al que le pueda llevar sus mascotas en caso de evacuación.

Reúne suministros de emergencia

Una reserva de alimentos y agua de emergencia.

Una reserva de medicamentos de emergencia.

Fuentes de energía de emergencia, como linternas (no se olvide de tener baterías adicionales).

Artículos personales

Documentos importantes, incluidos documentos médicos, testamentos, pasaportes y de identificación personal.

Un extintor de incendios.

El carro

Llena el tanque de gasolina.

Guarda los carros dentro del garaje o bajo techo.

Ten siempre un kit para emergencias en el carro.

Si no tienes carro, considera hacer planes con amigos o familiares, o llamar a las autoridades para que te busquen en caso de que sea necesario evacuar el área.

Prepara a tu familia y a tus mascotas

Repasa el plan de emergencia con tu familia.

Revisa continuamente si hay información actualizada sobre la tormenta. Mira la televisión, escucha la radio o busqua la información en línea.

Llama al hospital, al departamento de salud pública o a la policía si tienes necesidades que requieran atención especial.

Pon las mascotas y los animales de granja en un lugar seguro.

Prepara tu casa

Despeja el jardín. Asegúrate de que no haya nada que pueda salir volando durante la tormenta y dañar la casa. Guarda las bicicletas, los muebles de jardín, las parrillas, los tanques de propano y el material de construcción adentro o en un lugar resguardado.

Cubre las puertas y ventanas. Cierra las persianas contra tormentas o clava planchas de madera contrachapada (plywood) sobre los marcos exteriores de las ventanas para protegerlas.

Llena recipientes limpios para agua con agua para beber. Se recomienda que lo haga por si se corta el agua durante la tormenta. También puede llenar los lavamanos o fregaderos y las bañeras con agua para lavar.

Revisa la batería de los detectores de monóxido de carbono (CO) para prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono.

Prepárate en caso de desalojo

Escucha siempre a las autoridades sobre si debes desalojar o permanecer en su casa.

Si viene un huracán, es posible que reciba la orden de desalojar (irse de su casa). No ignores nunca una orden de desalojo. Las casas, incluso las sólidas y bien construidas, podrían no resistir la fuerza de un huracán. No vale la pena quedarse, y arriesgar tu salud y seguridad para proteger tupropiedad.

También es posible que te den la orden de quedarte en casa. Si las condiciones son peligrosas para manejar, quedarte en casa podría ser más seguro que irse.

En caso de desalojo

Lleva el kit de suministros de emergencia y solo lo que realmente necesitas, como tu teléfono celular, cargador, documento de identidad (p. ej., pasaporte o licencia de conducir), medicamentos y dinero en efectivo.

Desenchufa los electrodomésticos. Si tienes tiempo, corta el gas, la electricidad y el agua.

Sigue las rutas que los trabajadores de emergencias recomienden, aunque haya tráfico. Las otras rutas podrían estar bloqueadas o inundadas. No guíes nunca por un área inundada: las corrientes de agua de tan solo 6 pulgadas de profundidad tienen la capacidad de detener o arrastrar autos y otros vehículos.

Comunícate con la oficina local de manejo de emergencias y pregunta si tienen lugares de refugio para personas con mascotas.

Si tienes que quedarte en casa

Manten tu kit de suministros de emergencia en un lugar de fácil acceso.

Quédate adentro. Aunque se vea tranquilo, no salgas. Espera hasta que escuches o veas un mensaje oficial que diga que el huracán ha pasado. A veces, el tiempo se calma en el medio de la tormenta, pero vuelve a ponerse severo rápidamente.

Manténte alejado de las ventanas para evitar lastimarse con los pedazos de vidrio roto o escombros que el viento levante durante la tormenta. Quédate en una habitación que no tenga ventanas, o métete dentro de un clóset.

