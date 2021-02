Hacienda recobrará fondos por trabajo no realizado en el DE

El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea y la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte Santos, explicaron el lunes el proceso que se llevará a cabo para implantar el sistema de asistencia a los empleados del Departamento de Educación y el recobro del dinero pagado a empleados que supuestamente no trabajaron.

“El hecho de que una persona no haya hecho fraude para recibir estos fondos, no lo excusa de tener que devolver cualquier compensación no devengada”, dijo el secretario de Hacienda en conferencia de prensa.

Parés Alicea mencionó, además, que la persona que se entienda cometió alguna ilegalidad se expone a las acusaciones criminales por el Departamento de Justicia.

Por su parte, Aponte Santos ofreció una breve explicación de cómo se hará el proceso de recobro e impugnación.

“Lo que se va a hacer es que se emite la comunicación y se establece un descuento automático. Se va a dar un periodo para la reclamación. La reclamación llega a Hacienda y si la reclamación es válida se hace el desembolso. Si no es válida, se mantiene el descuento realizado”, sostuvo.

Aponte Santos mencionó que en algunos casos se puede aceptar como una prueba válida de que la persona trabajó en el periodo impugnado, una certificación del director o directora de la escuela.

Se supone que en los próximas días comenzará el proceso de orientación y registro en el sistema.

El pasado viernes, la Junta de Control Fiscal (JCF) retuvo (clawback) $30 millones de fondos de la nómina del DE, hasta tanto se ponga en vigor el sistema de registro de asistencia (ponchador). Según la JCF, se estima que 5,384 empleados del DE han cobrado sin trabajar.

