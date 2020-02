Hacienda se apunta victoria en controversia por Código de Incentivos

View this post on Instagram

REFORMA CONTRIBUTIVA NOS PARTE - a los que ahora se dan cuenta de lo que vengo diciendo hace tiempo de que nos subieron los impuestos a los que trabajamos por cuenta propia, se les dijo el año pasado y todo el mundo pichó. Pues, el Supremo acaba de darle la razón a Hacienda lo que significa que nos toca a nosotros hacer las informativas y no a las empresas. Me dice CPA Lcdo. Kenneth Rivera Robles: Supremo decide no expedir el auto para revisar decisión del apelativo en el caso de la Cámara de Representantes versus Secretario de Hacienda. Esto quiere decir que de momento se sostiene la decisión del apelativo a favor del Secretario de Hacienda. Por lo tanto para este año las informativas de anuncios, telecomunicaciones y seguros serán preparadas por los comerciantes que pagaron por dichos servicios. El Apelativo está todavía decidiendo unos asuntos de legitimación activa (“standing”) así que hay que esperar que se decide en esa área.